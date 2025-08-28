PUBLICIDAD

28 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Se recalienta la elección del defensor del pueblo

Hay 23 postulantes y hasta renunció un concejal.
Jueves, 28 de agosto de 2025 01:52
El renunciado concejal Martín Del Frari.
La pulseada por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta sumó un condimento político inesperado: en la sesión ordinaria de ayer, el Concejo Deliberante aceptó la renuncia del concejal Martín Del Frari, quien dejó su banca para competir por el cargo. La dimisión fue aprobada por resolución y se dispuso remitir el instrumento al Tribunal Electoral de la provincia, a fin de que informe quién ocupará el lugar vacante en el cuerpo legislativo.

Con la salida de Del Frari, el escenario en torno a la Defensoría se recalienta, ya que son en total 23 los postulantes que buscan quedarse con un puesto clave en la defensa de los derechos ciudadanos frente a la administración pública.

Además de Del Frari, se inscribieron Sergio Cardozo, Ángel Sarmiento, Federico Núñez Burgos, Matías Posadas y Andrés Ignacio Saraín. También forman parte de la nómina Ricardo Nioi García, Marina Guanca, Yolanda Justiniano, Marta Villagra Olivera, Silvia Escalante, Josefa Coronado, Julieta Mansilo Ceballos Paz, Analía Sánchez y Nadia Villarroel. La lista de aspirantes se completa con Sebastián Aguirre Astigueta, Ramiro Angulo, Daniela Vega, María Vega, María Graciela Oviedo, David Bravo, Juan Ignacio Rosas y Mariam Farfán.

El Defensor del Pueblo tiene la misión de recibir reclamos de los vecinos y velar por el cumplimiento de derechos básicos, con independencia de los poderes políticos.

 

