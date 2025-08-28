Preparan en Tolar Grande la última ceremonia a la Pachamama

La comunidad Kolla de Tolar Grande prepara lo que será la última ceremonia del año en honor a la Pachamama, en el marco del mes dedicado a la Madre Tierra.

Días atrás, como parte de esta ancestral tradición, se realizó una emotiva ofrenda a los pies del imponente Cerro Macón. Este lugar, considerado sagrado por los habitantes del pueblo, es también fuente de vida para ellos, ya que de allí brota el agua que abastece a toda la comunidad.

Esta ceremonia refuerza el vínculo espiritual y cultural que une a los pueblos originarios con la naturaleza.

La última ceremonia de agosto

El próximo domingo, el programa de actividades comenzará con una degustación de comidas regionales en el salón municipal, espacio que reunirá a lugareños y visitantes para compartir sabores típicos de la zona.

A las 14.30, se iniciará el ascenso al Cerro Sagrado, donde se desarrollarán los actos formales. Participarán representantes de la comunidad Kolla, funcionarios locales e invitados especiales, quienes acompañarán con respeto y solemnidad este momento de conexión con la tierra.

Por la noche, a partir de las 20, se cerrará el pozo ofrendado. Como es tradición, la jornada culminará con una gran fiesta popular, que contará con la actuación de reconocidos artistas del folclore y la música andina: Néstor Saavedra y su Bandoneón, Diableros Jujeños, Carnavaleros de la Puna y Guitarreros. El cierre estará a cargo de Virgilio Amarilla y el Grupo Yoga.

Se trata de una propuesta que invita a vivir una experiencia única, que pone en valor las raíces, la identidad cultural y la espiritualidad de los pueblos andinos. Las reserva para el transporte se hacen al 387-5 313808