Excelente cosecha salteña de medallas en el Argentino IFBB 2025

Con otra destacada participación, Salta participó el pasado fin de semana del Torneo Argentino IFBB realizado en la ciudad cordobesa de Carlos Paz, en donde compitieron más de 400 atletas de todo el país.

De esta manera Analía Aguirre se consagró campeona argentina de la categoría Wellness con medalla de oro y medalla de bronce, mientras que Analía Cailou logró la medalla de bronce en Bikini Fitness y fue medalla de plata en Fit Model.

Asimismo, del torneo en que también participó Mariana Ruiz en Bikini Fitness, Nazarena Baravalle conquistó la medalla de plata en la categoría Wellness, mientras que en los varones, José Avellaneda logró la medalla de bronce en Clasicc Physique Senior +1,85 y en Challenger se adjudicó el quinto lugar de la competencia.

Cabe destacar que la delegación salteña estuvo integrada además por los jueces nacionales Irene Véliz y Alejandro Surano, como así también Omar Bignon, juez Sudamérica IFBB y encargado de la delegación.Y lo cierto es que además la delegación de la Asociación Salteña ASFFLyPo/ IFBB, con gran expectativa, clasificó al Sudamérica IFBB, que se realizará en Quito, Ecuador, el próximo 13 y 14 de septiembre.

Se viene la CopaFox

A partir del lunes comenzarán las inscripciones para la Copa Fox, el torneo más grande y convocante del NOA que se realizará el 11 de octubre en el nuevo Distrito Cultural Dino Saluzzi, Independencia 910.