PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13°
28 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Caída y rescate
Diego Spagnuolo
Tala ilegal en Salta
Robo y estafa en Salta
Victor Fernandez Esteban
Feriados nacionales
Narcotráfico
Ferias
Guillermo Francos
Caída y rescate
Diego Spagnuolo
Tala ilegal en Salta
Robo y estafa en Salta
Victor Fernandez Esteban
Feriados nacionales
Narcotráfico
Ferias
Guillermo Francos

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR BLUE

$1355.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Víctor Fernández Esteban presenta la novela Arenales, en el Colegio de Escribanos

El encuentro es hoy a las 18.30, en Mitre 384. La cita promete reunir a colegas, lectores y amantes de la literatura que encontrarán en esta obra un nuevo motivo de celebración para la narrativa local.

Daniel Díaz
Jueves, 28 de agosto de 2025 08:14
Víctor Fernández Esteban, escritor

La literatura salteña suma una nueva página con la presentación de Arenales, la más reciente novela del escritor y poeta Víctor Fernández Esteban, que será presentada hoy a las 18.30 en el salón del Colegio de Escribanos de Salta, ubicado en Mitre 384.

Conocido por su sensibilidad narrativa y su capacidad para retratar la vida urbana y popular, Fernández Esteban cultivó una producción constante que se inició en los años 80. Entre sus libros de cuentos se encuentran Cine del Centro (1986), Noche de Ceniza (1988) y Libro de Bodega (2001), obras que se consolidaron como referencias en el ámbito literario regional.

A lo largo de su trayectoria recibió importantes distinciones, entre ellas el Primer Premio “Inicuación” de la Secretaría de Cultura de la Nación y el Primer Premio Regional NOA del Instituto Nacional del Teatro, reconocimientos que confirman su aporte al desarrollo de la cultura en el norte argentino.

La novela Arenales representa un nuevo desafío en su camino creativo, en el que las letras se conjugan con la memoria y la identidad salteña. La cita promete reunir a colegas, lectores y amantes de la literatura que encontrarán en esta obra un nuevo motivo de celebración para la narrativa local.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD