13°
28 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Caída y rescate
Diego Spagnuolo
Tala ilegal en Salta
Robo y estafa en Salta
Victor Fernandez Esteban
Feriados nacionales
Narcotráfico
Ferias
Guillermo Francos
Narcotráfico en Salta

De Salta a Mendoza con una rueda narco: atraparon a una pareja en San Juan

Un hombre boliviano y una mujer argentina fueron detenidos en San Juan tras un control de Gendarmería Nacional. Llevaban más de 5 kilos de cocaína escondidos en una rueda de auxilio, además de 3,9 millones de pesos en efectivo y celulares.
Jueves, 28 de agosto de 2025 09:11
Una pareja salío desde Salta y fue detenida en San Juan con una carga de cocaína.
Un operativo de Gendarmería Nacional dejó al descubierto un sofisticado intento de tráfico de droga sobre la Ruta Nacional 141, en el Paraje Control Forestal de San Juan. Una pareja que viajaba en una Fiat Toro desdeSalta rumbo a Mendoza llevaba oculta en una rueda de auxilio una carga de cocaína valuada en millones de pesos.

Los efectivos del Escuadrón 66San Juan detuvieron el vehículo y al realizar las preguntas de rutina notaron contradicciones y evasivas por parte de los ocupantes: un hombre boliviano y una mujer argentina. Ante esa situación, se dispuso el control con un perro detector, que marcó la presencia de estupefacientes en la cubierta transportada bajo la caja de la camioneta.

Con la autorización de la Fiscalía Federal de San Juan, los gendarmes procedieron a revisar la rueda y hallaron en su interior cuatro ladrillos y una bolsa con 91 cápsulas de cocaína. La prueba de campo confirmó que se trataba de 5 kilos 296 gramos de la droga.

En la requisa también se incautaron 3.930.000 pesos en efectivo y tres teléfonos celulares. Todo fue puesto a disposición de la justicia, mientras que los dos involucrados quedaron detenidos.

 

 

