29 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Municipios

Chicoana: Actos por el Coronel Luis Burela

Fueron organizados por la Municipalidad de Chicoana.
Viernes, 29 de agosto de 2025 02:14
El intendente Esteban Ivetich, en el homenaje.
El miércoles 27 de agosto se realizaron los actos conmemorativos por el 246° Aniversario del Natalicio del Coronel Luis Burela y Saavedra, uno de los destacados protagonistas de la Guerra Gaucha.

El evento organizado por la Municipalidad de Chicoana y la Escuela que lleva el nombre del insigne patriota, comenzó con el izamiento de los pabellones nacional y provincial. En el marco de la ceremonia, se realizó la presentación de banderas de ceremonia y estandartes un gesto que simboliza el respeto y la honra a la patria, y que fue seguido por la colocación de ofrenda floral, himno nacional, marcha a Malvinas, palabras a cargo de la profesora Inés Romero, presidente y Académico del Instituto Güemesiano y el intendente municipal, Esteban Ivetich. La jornada también incluyó números folclóricos, que ofrecieron un toque cultural y tradicional a la conmemoración.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la entrega de premios a los campeones y subcampeones del 19° Campeonato de Fútbol Escolar "Copa de Campeones Cnel. Luis Burela y Saavedra masculino y femenino y que este año recayó en la escuela San Jose de la Viña de El Mollar y la escuela Luis Burela respectivamente.

 

 

