Dos muertes urbanas conmocionaron la capital salteña

Un jueves trágico vivió la ciudad capital ayer. La muerte se cobró una vida joven en el Monoblock Salta, edificio ubicado en la intersección de Sarmiento y Entre Ríos. La víctima resultó ser un adolescente de 17 años.

Ya en el mediodía, la consternación se trasladó al centro mismo de la capital salteña, cuando un hombre mayor perdió la vida en el interior de un restobar ubicado frente a la plaza 9 de Julio, por cuestiones de salud, aparentemente.

Los hechos fueron realmente conmocionantes y movilizaron en distintas horas a personal y recursos y congregaron además a decenas de curiosos.

El primer hecho trágico ocurrió en la madrugada de ayer en el complejo habitacional de la avenida Entre Ríos y Sarmiento. El Samec confirmó el deceso a su llegada y la Justicia espera el resultado de la autopsia para caratular el hecho, que no está para nada esclarecido, ya que muchas son las versiones sobre el tema..

Fuentes señalaron ayer a El Tribuno que en la madrugada, el Monobloks Salta se vio sacudido por el ulular de las sirenas y de los móviles policiales. En solo minutos se hicieron presentes una dotación de Bomberos y una ambulancias del Samec.

En esas instancias poco se sabía de lo sucedido. Las emergencias irrumpieron en la intersección de la transitada esquina de Entre Ríos y Sarmiento, tras un llamado desesperado al Sistema de Emergencias 911, pidiendo ayuda para una persona que había caído al vacío, aunque no se especificó de qué piso se precipitó.

Los profesionales de la salud hallaron allí a un joven de 17 años con lesiones gravísimas y sin signos vitales ya. El suceso se produjo cerca de la 1 de la mañana. Pese a los intentos por asistirlo, los equipos de emergencia confirmaron minutos después el deceso.

Las tareas en el lugar se prolongaron hasta pasadas las 5 de la mañana de ayer, cuando finalmente se realizó el levantamiento del cuerpo. La Fiscalía Penal en turno ordenó la práctica de una autopsia para determinar de manera fehaciente la causa de la muerte y una investigación para determinar la mecánica de la caída y posibles testigos de la misma y de los instantes previos. Los vecinos se vieron conmovidos.

En el centro

En tanto al mediodía de ayer, un hombre falleció en una confitería frente a la plaza 9 de Julio. Pese a los intentos de reanimación por parte de personal médico, no pudieron salvarlo. Testigos relataron que se desplomó de manera repentina, lo que generó escenas de gran impacto entre turistas y aquellos que se hallaban en el lugar.

De acuerdo a lo que se supo, el hombre mayor se desplomó de manera repentina y se estableció inicialmente que habría sufrido un paro cardíaco. A pesar de los esfuerzos de reanimación practicados en el lugar, nada se pudo hacer para salvarle la vida.

La emergencia llegó con premura

Tanto en la madrugada, como al mediodía de ayer, los reflejos de los emergencistas estuvieron a la altura de los acontecimientos.

En la madrugada, tanto policías, como Bomberos y personal del Samec se dieron cita casi de inmediato a la intersección de avenidas Sarmiento y Entre Ríos.

Nada pudieron hacer por la vida del joven, pero igualmente todo el despliegue de los recursos se extendió casi hasta el amanecer. Luego, los peritos del CIF y de Investigaciones continuaron con las tareas ordenadas por la fiscalía.

En tanto, frente a la plaza 9 de Julio pasó algo similar. Pese a lo fulminante del suceso, el personal de seguridad y de salud acudieron al lugar en un tiempo prudencial, lamentablemente también el cuadro los había superado.