Kicillof instó a los jubilados a frenar a Milei en las urnas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantuvo ayer un encuentro con adultos mayores en Mercedes y convocó al sector a frenar al presidente Javier Milei "llenando las urnas con la boleta de Fuerza Patria" en las elecciones del 7 de septiembre.

"Este 7 de septiembre tenemos que mostrarle a (Javier) Milei que el pueblo bonaerense no es egoísta y que no está de acuerdo con que les peguen a los jubilados: es llenando las urnas de votos y de esperanza con la boleta de Fuerza Patria", aseguró Kicillof durante la reunión que se llevó a cabo en el Centro de Jubilados "Instituto Unzué" de esa localidad. En ese escenario, el gobernador sostuvo que el de Milei es un gobierno "cruel" que "ataca y reprime a los jubilados y a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad".

"En la provincia de Buenos Aires vamos a contramano: incrementamos la inversión en las políticas públicas", contrastó Kicillof.

El encuentro se llevó a cabo con la presencia del ministro de Infraestructura y candidato a senador bonaerense por Fuerza Patria, Gabriel Katopodis; el titular de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el intendente local, Juan Ignacio Ustarroz.