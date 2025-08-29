PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
29 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

criptoescándalo por $Libra
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
Escándalo de corrupción en ANDIS
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
economía y comercio
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
criptoescándalo por $Libra
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
Escándalo de corrupción en ANDIS
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
economía y comercio
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
Hablemos de lo que viene - vino & turismo

DÓLAR OFICIAL

$1345.00

DÓLAR BLUE

$1350.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Kicillof instó a los jubilados a frenar a Milei en las urnas

El gobernador porteño estuvo de campaña en Mercedes.
Viernes, 29 de agosto de 2025 02:14
Kicillof con los jubilados en Mercedes.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantuvo ayer un encuentro con adultos mayores en Mercedes y convocó al sector a frenar al presidente Javier Milei "llenando las urnas con la boleta de Fuerza Patria" en las elecciones del 7 de septiembre.

"Este 7 de septiembre tenemos que mostrarle a (Javier) Milei que el pueblo bonaerense no es egoísta y que no está de acuerdo con que les peguen a los jubilados: es llenando las urnas de votos y de esperanza con la boleta de Fuerza Patria", aseguró Kicillof durante la reunión que se llevó a cabo en el Centro de Jubilados "Instituto Unzué" de esa localidad. En ese escenario, el gobernador sostuvo que el de Milei es un gobierno "cruel" que "ataca y reprime a los jubilados y a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad".

"En la provincia de Buenos Aires vamos a contramano: incrementamos la inversión en las políticas públicas", contrastó Kicillof.

El encuentro se llevó a cabo con la presencia del ministro de Infraestructura y candidato a senador bonaerense por Fuerza Patria, Gabriel Katopodis; el titular de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el intendente local, Juan Ignacio Ustarroz.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD