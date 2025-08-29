Todo listo para el gran "Festi Güemes" en su edición 2025

Con la presencia de todos los artistas que estarán presentes mañana sábado 30 en el festival Festi - Güemes, un festival ya tradicional en honor a Santa Rosa de Lima, patrona del municipio de Gral., Güemes, el intendente Carlos Rosso, llevó a cabo su lanzamiento oficial, presentando la grilla que subirá al escenario. El 80% será de artistas locales. En el festival, gratuito para la comunidad, solo se venderán sillas en el interior del predio, para aquellas personas que deseen estar un poco más cómodas al momento de disfrutar del espectáculo.

"Es un esfuerzo financiero muy grande que debemos hacer, para armar un espectáculo que la comunidad pueda disfrutar en forma gratuita. Nuestros funcionarios, cada uno junto a sus equipos de trabajo, se tomaron la tarea muy en serio de buscar a los artistas que van a actuar en la noche del 30 de agosto. No fue fácil, porque además de calidad, buscábamos buenos precios. En este sentido quiero agradecer la muy buena voluntad de los artistas que me acompañan, quienes resignaron parte de su cash para poder ser parte del festival" manifestó el intendente Rosso.

La grilla está compuesta por 42 artistas de distintos géneros, entre los cuales sobresalen Chiretes, Los Sauzales, Canto del Alma y Daniel Cuevas. Estarán con conjuntos y solistas del departamento Güemes, de larga trayectoria artística, algunos con reconocimientos a nivel nacional. "Para nosotros todos son artistas y de los buenos, especialmente los nuestros, por eso este año les dimos una gran participación en este festival, algo que seguramente la comunidad sabrá apreciar" destacó el intendente Rosso. El festival largará a las 17, dos horas después de finalizado el desfile por Santa Rosa. En el interior del predio del exClub Talleres Central Norte, desde temprano se instalarán carpas con venta de comidas, la finalidad es que aquellas familias que buscan un lugar para comer fuera de casa, lo puedan hacer en el mismo predio y quedarse para acompañar a los primeros artistas en el escenario.

La Feria

La tradicional Feria de Santa Rosa, este año ocupará las calles aledañas al club, es decir que todas las actividades por la Fiesta Patronal, se concentrarán en un solo punto de la ciudad. Debido a la presencia de la muy transitada ruta nacional 343, la cual divide a la ciudad en dos sectores, personal de tránsito en forma conjunta con personal policial, trabajan desde muy temprano para controlar la circulación de las personas de un sector a otro, evitando la ocurrencia de accidentes viales. "Realizamos una buena diagramación con vallados, para brindar a mayor seguridad a los espectadores, solo pedimos que respeten los vallados, la presencia de conos, y las indicaciones del personal de tránsito" fueron las recomendaciones de la directora de Planificación Urbanística Prof. Claudia Gaspar.

Para poder realizar el festival, se contó con el apoyo de varios sponsor, que realizaron un aporte económico para los principales gastos, además, se tiene previsto una importante amortización de esos gastos, con la venta de distintos tipos de bebidas en el interior del predio, "otro tipo de ingresos con los cuales vamos a contar, viene de parte de los feriantes con el pago del piso para la instalación de las carpas, en total contabilizamos 150 puestos de ventas ya distribuidos, por el momento sería el tope, pero si algún emprendedor quiere ofrecer sus productos, puede llegarse hasta las oficinas de habilitaciones comerciales, para ver si le podemos dar una solución" manifestó el Contador Felipe Agolino como Sec. de Hacienda, quién manifestó que la situación económica del municipio no es muy distinta a la de otras localidades, "el recorte en los fondos coparticipables complicó mucho nuestras finanzas, tuvimos que ajustarnos en cuanto a nuestros gastos, pero somos conscientes que debemos hacer el mayor esfuerzo, para que ésta Fiesta Patronal esté a la altura de lo que la comunidad espera de nosotros" finalizó manifestando el Cdor. Agolino.