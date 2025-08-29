Tractorista imputado por homicidio

Un trabajador rural norteño perdió la vida en un siniestro ocurrido en una ruta provincial cuya mecánica se investiga aún. Tras comprobarse el deceso, la Policía demoró a un conductor, quien se hallaba al mando de un pesado tractor que habría arrollado al trabajador sin intención, es decir de manera accidental.

El tractorista fue imputado por el homicidio culposo del trabajador rural, que desgraciadamente lo acompañaba en la travesía por la vía provincial.

El hecho ocurrió el pasado 24 de agosto sobre la ruta nacional 86.

En ese lugar, un trabajador rural que viajaba en un descanso metálico de un tractor cayó al suelo y fue fatalmente atropellado, sin que el conductor advirtiera la maniobra.

Personas que se hallaban en las cercanías hicieron detener la marcha de la maquinaría agrícola, percatándose el conductor de lo que había ocasionado. La Policía demoró preventivamente al conductor del tractor.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó de forma provisional al hombre de 29 años, como autor del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito.

El siniestro ocurrió en la mañana del 24 de agosto, sobre la ruta nacional 86, a la altura del paraje Pozo Nuevo, en cercanías de Tartagal. En ese momento, tres hombres se desplazaban a bordo de un tractor con acoplado; dos de ellos viajaban sentados sobre un descanso metálico ubicado en la parte trasera del asiento del conductor.

En circunstancias que se investigan, uno de los trabajadores cayó del vehículo y el conductor, sin advertirlo, lo aplastó, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

Tras el reporte del siniestro, la Fiscalía dispuso las medidas de rigor necesarias para el esclarecimiento del hecho.