PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
29 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

acosador
Ruta 34
Bicentenario de la Independencia de Uruguay
búsqueda de personas Salta
Pesca
roma
Milagrito 2025
Maraton de Hirpace
Milagrito 2025
Especial
acosador
Ruta 34
Bicentenario de la Independencia de Uruguay
búsqueda de personas Salta
Pesca
roma
Milagrito 2025
Maraton de Hirpace
Milagrito 2025
Especial

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR BLUE

$1345.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Especial

Nuevo Casino Alberdi: septiembre cargado de eventos y grandes premios

El Nuevo Casino Alberdi presentó su agenda de actividades para septiembre, con talleres de tango y milonga, noches de música con la DJ Dra. Pereyra, catas de vinos primaverales y grandes sorteos que incluyen un Smart TV de 50 pulgadas y una moto 0 km.
Viernes, 29 de agosto de 2025 13:57

Nuevo Casino Alberdi, ubicado en Peatonal Alberdi 165 y reconocido por sus impresionantes pozos progresivos que superan los 100 millones en juego, anuncia su calendario de eventos para el mes de septiembre, prometiendo entretenimiento y oportunidades de ganar para todos sus visitantes.

Talleres de baile con José García

El mes de septiembre se inicia con ritmo y pasión. El miércoles 3 de septiembre, los amantes del 2x4 tendrán una cita imperdible con el taller de tango a cargo del reconocido profesor José García. Para aquellos que deseen profundizar en otro pilar de la cultura tanguera, el miércoles 10 de septiembre, se ofrecerá un taller especial dedicado a la milonga, ideal para perfeccionar los pasos y el estilo.

"Previa de Viernes" con DJ Dra. Pereyra

Los viernes de septiembre prometen ser sinónimo de diversión y buena música en Nuevo Casino Alberdi. Los días 5 y 19 de septiembre, la DJ Dra. Pereyra tomará las riendas de la noche con su evento "Previa de Viernes". Los asistentes podrán disfrutar de música en vivo y aprovechar promociones especiales en coctelería, creando el ambiente perfecto para iniciar el fin de semana.

Catas de Vinos Primaverales con Rodrigo Roberts

Para los paladares más exigentes, los jueves 18 y 25 de septiembre se llevarán a cabo exclusivas catas de vino. Bajo la experta guía de Rodrigo Roberts, estas catas se enfocarán en la frescura y los aromas de los vinos primaverales, ofreciendo una experiencia sensorial única para los aficionados y conocedores.

Sorteos Especiales de Primavera

Nuevo Casino Alberdi celebra la llegada de la primavera a lo grande. El 21 de septiembre, día en que se festeja la estación de las flores, el casino sorteará un impresionante SMART TV de 50 pulgadas, brindando la oportunidad de llevar la mejor tecnología al hogar.

Y como ya es tradición, el broche de oro del mes será el domingo 28 de septiembre con el sorteo de la esperada moto 0 km, un clásico que ya se ha consolidado como uno de los eventos más atractivos de la sala.

Nuevo Casino Alberdi invita a todos los salteños y visitantes a disfrutar de un septiembre cargado de actividades, sorpresas y la posibilidad de ganar premios inigualables.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD