Sicalíptica, un encuentro con aires de erotismo que reúne a varios artistas

La cita es imperdible, la invitación abierta para una propuesta que reúne distintas disciplinas artísticas. Se trata de "Sicalíptica, ser en libertad con su cuerpo", programado para hoy, desde las 18, en el Espacio JAS, de Zavala 445, de nuestra ciudad donde se juntan varios artistas en torno de la sensualidad y el empoderamiento del cuerpo femenino desde el goce y el arte.

Habrá artistas fotográficos, pinturas, poesía, música y degustación de comida y vino. Una experiencia única para disfrutar con todos los sentidos con una invitación libre y abierta.

Esun encuentro de arte, de distintos artistas, en el espacio JAS, que son los Jóvenes Artistas Salteños, la entrada es libre y gratuita. Se va a hacer un recital de poesía, que está musicalizado, y va a haber intervalos para que los músicos también hagan sus propias interpretaciones", confirmó Mercedes Arias.

Mientras desarrollen la muestra fotográfica también una muestra de pinturas. Además irán recitando los dos poetas. Posteriormente habrá un show, con una presentación de lo que es Shibari.

Shibari es una disciplina oriental que es erótica, pero también abordada desde el arte oriental. Lo utilizan como para la relajación y habrá una explicación de esta disciplina en torno al montaje del show.

"Es una danza tiene que ver con cuerdas. Atarse con cuerdas con la otra persona, o atarla a la pareja, a tener un encuentro erótico y sentir. También se puede usar también en la misma persona, lograr ciertas sensaciones con la respiración que te llevan a un estado de relajación y reconocimiento de tu propio cuerpo. No quiero adelantar más porque es interesante experimentar", dijo Arias.

En el cierre habrá micrófono abierto para las personas que quieran leer sus poesías o sus palabras, si tienen textos propios o de otros.

También habrá comida para comprar y bebidas. Habrá licores artesanales, café, tortitas, cosas dulces y saladas..

Este encuentro es la primera vez que se hace y se piensa en repetir haciendo rotar a los artistas. También se piensa realizarlo en otros espacios. la entrada es a la gorra y ya existe gran convocatoria de artistas y músicos para participar.

"Este encuentro de artistas es bastante importante y se está montando un trabajo en serio", aseguró Mercedes.

Homenaje

Esta muestra está abierta a todo público y la idea del espectáculo es que también que sea intergeneracional. Por eso, es que está montada en un espacio que son de los jóvenes de JAS, que son chicos de 25 años. También está pensada para personas adultas, que aseguran son las de 40 para arriba. Y después para los adulto mayores

"Por eso decimos que es un espacio intercultural e intergeneracional. En ese marco de varias edades reunidas queremos reconocer el trabajo de Isidoro Zang por su trayectoria y compromiso con la cultura", concluyó Arias.

Detalles de la muestra

"Sicalipsis" y sus derivados adjetivos sicalíptico y sicalíptica son términos del argot teatral y literario español de la primera mitad del siglo xx.​​​​​ Se refiere a lo "erótico" o "picante".

Este encuentro invita a ir disfrutando las distintas disciplinas con un recital poético, acompañado por música suave e intercalando con música plena, también una muestra fotográfica de desnudos, expresión artística con muestra de shibari, un arte sensual con cuerdas, y acompañado de café y bebidas.

Participan en fotografía y cuadros: Mercedes Arias, Isidoro Zang, Cande Dreer. En poesía erótica: Amada Domínguez y Lean Rodríguez. En sesión de shibari: Juls. En música: Doty, Diego Busquet.