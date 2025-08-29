Salta: un funcionario judicial cayó por narcotráfico y recibió 7 años de prisión

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 7 años de prisión a Daniel Fernando Aponte, empleado judicial del fuero penal, al considerarlo coautor y líder de una operación de tráfico de 23 kilos de marihuana que tenía como destino la ciudad de Rosario de la Frontera. La maniobra fue desbaratada el 21 de diciembre de 2023, durante un control vehicular de la Gendarmería Nacional en la ruta provincial 5.

Los jueces Marta Snopek, Gabriela Catalano y Diego Matteucci también condenaron a Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna a 6 años de cárcel por el mismo delito. Además, se ordenó el decomiso de una camioneta Kia Sorento utilizada para transportar la droga, vehículo perteneciente a una empresa de transporte vinculada al funcionario judicial.

Foto de archivo: GNA

La investigación, impulsada por la fiscal subrogante Paula Gallo, demostró que Aponte no solo facilitó el rodado, sino que supervisó el viaje, monitoreó al transportista y hasta pagó la defensa legal de Luna para evitar que declarara. La fiscalía resaltó que la marihuana secuestrada equivalía a 438.304 dosis, lo que representa casi 13 dosis por habitante de Rosario de la Frontera.

El operativo inicial reveló cómo los paquetes estaban ocultos en los paneles laterales, el techo y el piso de la camioneta. El chofer Luna fue detenido en el lugar, y a partir de su teléfono celular se establecieron los vínculos con Peralta y Aponte, quienes coordinaron el traslado desde el norte provincial.

Foto: Ministerio Público Fiscal

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Aponte tenía un rol superior por su experiencia en el ámbito judicial y que actuó como inversor de la maniobra. En tanto, Peralta fue señalado como encargado del control del trayecto, mientras que Luna cumplió el rol de transportista.

La fiscal Gallo advirtió sobre el impacto social que hubiera tenido la droga en Rosario de la Frontera, una ciudad con altos índices de consumo problemático. “Detrás de cada delito ordinario como un robo, siempre hay una situación de adicción e ingesta de drogas”, remarcó.