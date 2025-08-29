VIDEOS. Tras los violentos incidentes entre hinchas en el Valle de Lerma, allanaron casas y detuvieron a barras

El pasado fin de semana, en Campo Quijano, se protagonizaron violentos incidentes en la semifinal del campeonato de fútbol de la Liga del Valle de Lerma entre hinchas de Boroquímica y San Agustín, por lo que este viernes se llevaron a cabo allanamientos y detenciones, aunque las autoridades no detallaron cuántos son los barras apresados.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y el jefe de la Policía de la Provincia, Diego Bustos, encabezaron este viernes un operativo por causas relacionadas con robo calificado, daños e intimidación pública.

Según indicó el Ministerio Público Fiscal, este operativo forma parte de una estrategia integral que ya había comenzado con el refuerzo de los controles en espectáculos deportivos del Valle de Lerma, con el objetivo de prevenir hechos de violencia y asegurar que las competencias se desarrollen en un marco seguro y respetuoso. En ese sentido, se profundizó la aplicación del derecho de admisión y se ratificó el compromiso con una respuesta institucional firme frente a estos hechos.

La actuación conjunta entre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad y la Policía de Salta forman parte de una política activa para proteger a la ciudadanía y promover una cultura deportiva libre de violencia. Las medidas adoptadas buscan sancionar a los responsables, pero también desalentar futuras conductas delictivas, garantizando que el fútbol siga siendo un espacio de encuentro, disfrute y convivencia para toda la comunidad.