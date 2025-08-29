PUBLICIDAD

17°
29 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Violencia en el futbol
pueblos originarios
Gustavo Sáenz
El clima en Salta
Gimena Accardi
Santa Fe
BCRA
Cachi
Rally Raid
Alyson
Salta

El clima en Salta: así se despide agosto y qué se sabe de la tormenta de Santa Rosa en la provincia

El especialista en meteorología Edgardo Escobar comentó a El Tribuno cómo estará el tiempo en las próximas horas: hay alerta por nieve en un sector de Salta.
Viernes, 29 de agosto de 2025 19:19
Agosto se despide con un anticipo de la primavera en Salta: este viernes la máxima llegó a 25º entre las 15 y las 16 y para el inicio del fin de semana se espera un aumento en la temperatura. Sin embargo después habrá un marcado descenso, según indicó el especialista en meteorología Edgardo Escobar a El Tribuno. Además, lo que debes saber de la tormenta de Santa Rosa y la posibilidad de nieve en un sector de la provincia.

"Continúa el alerta amarilla por vientos fuertes para la cordillera y la zona de La Puna. No se descarta que en zonas altas pueda precipitar en forma de nieve". 

Para este sábado "la máxima será 27º y la mínima será de 7º con cielo despejado. "Se esperan vientos moderados del sector noreste y no se descartan algunas ráfagas por la tarde. Además hay alerta naranja en zona cordillerana y La Puna de 60 a 90 km/h y para la zona más alta de 120 km/h", expresó Escobar.

Alerta por tormena de Santa Rosa, ¿dónde?

Escobar aclaró que la tormenta de Santa Rosa no afectará a la provincia ya que el alerta de este sábado es para el centro del país: "Podría afectar a Santiago del Estero, Catamarca, parte de La Rioja, Córdoba, San Juan y sur de Santa Fe".

Marcado descenso en la temperatura

Para este domingo, la temperatura tendrá un marcado descenso con una máxima de 20º, mientras que la mínima será de 8º "cielo parcialmente nublado y el aire estará un poco más frío aunque sin precipitaciones".

Para el lunes se espera una máxima de 21º y una mínima de 5º con cielo parcialmente nublado, mientras que el prónostico del martes es de 24º de máxima, una mínima de 5º con cielo "algo a parcialmente nublado". 

 

