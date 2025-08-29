PUBLICIDAD

Violencia en el futbol
pueblos originarios
Gustavo Sáenz
El clima en Salta
Gimena Accardi
Santa Fe
BCRA
Cachi
Rally Raid
Alyson
Nacionales

Tensión en Santa Fe: trabajadores en huelga echaron a la senadora libertaria Florencia Arietto

Fue increpada al llegar a la planta de Firmat. Los empleados denuncian deudas salariales y falta de obra social.
Viernes, 29 de agosto de 2025 19:30
Trabajadores de la fábrica de cosechadoras Vassalli, en la localidad de Firmat, Santa Fe, echaron este viernes de la planta a la senadora provincial de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, quien se presentó como abogada de la empresa en medio de una huelga por falta de pago de salarios.

Los 280 empleados de la firma reclaman el pago de los sueldos de julio, el medio aguinaldo, aumentos paritarios y los aportes previsionales adeudados desde abril, lo que los dejó sin cobertura de obra social. Los trabajadores estiman que la deuda promedio es de "un millón y medio de pesos por persona".

 

 

La tensión escaló luego de que Arietto publicara un mensaje en sus redes sociales, anunciando que viajaría a Firmat para "defender a una pyme bloqueada por la mafia sindical de la UOM". Al llegar a la fábrica, fue recibida por los manifestantes al grito de "que se vaya".

Mientras la empresa, a través de Arietto, argumenta que no puede producir debido a un "bloqueo sindical" y presentó una denuncia penal contra los dirigentes de la UOM, los trabajadores niegan esa versión. "No es que el sindicato nos aprieta, es que no tenemos sueldos ni obra social. Hay compañeros con cortes de luz y órdenes de desalojo", aseguraron.

El conflicto deja en evidencia la profunda crisis de la histórica empresa y la desesperación de sus empleados, que exigen el pago de lo adeudado mientras la firma, representada por la senadora libertaria, apuesta por la confrontación directa con el gremio.

