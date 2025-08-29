PUBLICIDAD

29 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Violencia en el futbol
pueblos originarios
Gustavo Sáenz
El clima en Salta
Gimena Accardi
Santa Fe
BCRA
Cachi
Rally Raid
Alyson
Policiales

Financiera ilegal Alyson: Tres detenidos y cuatro viviendas allanadas

Los procedimientos se realizaron en la ciudad de Salta y en Rosario de Lerma. Por pedido de UDEC, las cuentas de la principal sospechosa fueron congeladas.
Viernes, 29 de agosto de 2025 19:56
Personal de la Unidad Investigación de Delitos Económicos Salta, dependiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), allanó esta mañana cuatro viviendas en la ciudad de Salta y en Rosario de Lerma.

Como resultado del operativo fue secuestrada documentación de interés para la causa. Además, ayer fueron detenidos una mujer, su pareja y el hijo de éste.

Asimismo, por requerimiento de la fiscal interina de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, el Juzgado de Garantías 3 ordenó la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales de una de las detenidas.

La intervención de UDEC inició con denuncias de distintas personas que aseguraban haber sido estafadas. De acuerdo a las primeras investigaciones, se trata de la financiera Alyson, que habría prometido retornos en intereses al cabo de una semana de entre el 60% y el 40%, con inversiones establecidas desde el millón a los dos millones de pesos.

De acuerdo a las denuncias, las comunicaciones eran organizada a través de grupos de la aplicación WhatsApp y los depósitos de dinero se realizaban presencialmente en el domicilio de los investigados y mediante transferencias bancarias.

Como suele suceder en el esquema piramidal, inicialmente los inversores recibieron lo pactado, incrementando así sus depósitos e iniciando nuevas víctimas conocidas. Sin embargo, en los últimos quince días, los responsables cortaron toda comunicación y habrían dejado a los aportantes sin su dinero.

En las próximas horas, los tres detenidos serán trasladados a la Fiscalía para audiencia de imputación.

 

