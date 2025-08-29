Salta aporta su pericia en la investigación del asesino serial de Alto Comedero

La asistencia de Salta se enmarca en un Convenio de Reciprocidad entre los Ministerios Públicos de ambas provincias. La directora del CIF, Gabriela Buabse, confirmó que la próxima semana un especialista del gabinete de Psicología del Departamento de Criminalística viajará a Jujuy para reforzar los peritajes que ya se realizaron sobre el imputado, Matías Emilio Jurado (37) .

Los informes preliminares describen a Jurado como un sujeto con rasgos de sociópata y narcisista, con placer por el dolor ajeno y una particular aversión hacia adultos mayores y personas que consumen alcohol. Según el fiscal regional Guillermo Beller, esta conducta violenta se refleja en más de 17 ataques con arma blanca contra mujeres y adolescentes.

Los especialistas destacan que Jurado es extremadamente desconfiado, rehuyó siempre del contacto con sus pares y mantuvo una higiene personal obsesiva, en contraste con la suciedad y desorden de su vivienda en Alto Comedero. Los cuchillos que utilizaba estaban guardados y relucientes, un detalle que llamó la atención de los investigadores.

Posible asesino serial

Las pesquisas avanzan sobre la hipótesis de un homicida múltiple. Jurado está detenido con prisión preventiva e imputado por “homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer, dos hechos”, aunque la fiscalía no descarta más víctimas.

En los allanamientos realizados en su domicilio se encontraron celulares y tarjetas SUBE, que ahora son analizados por especialistas informáticos para reconstruir los movimientos del acusado y su posible vínculo con los desaparecidos González, Ponce y Quispe.

Años atrás, un informe del Servicio Penitenciario ya había señalado en Jurado síntomas de alucinaciones y desorientación, aunque el último examen psiquiátrico determinó que, pese a su violencia, puede seguir un tratamiento estando privado de libertad. Con el aporte de Salta, la Justicia jujeña busca sumar nuevas perspectivas técnicas que fortalezcan la investigación de un caso que podría convertirse en uno de los más impactantes de la crónica criminal del NOA.