Persona buscada
Combustibles
acosador
Ruta 34
Bicentenario de la Independencia de Uruguay
búsqueda de personas Salta
Pesca
roma
Milagrito 2025
Maraton de Hirpace
Espectáculos

Voces del Bicentenario: un homenaje coral a Uruguay en Salta

Será el próximo martes 2 de septiembre, a las 20.15, en la Casa de la Cultura. Se trata de un evento artístico que conmemorará los 200 años de la independencia de Uruguay. Con entrada libre y gratuita, la velada reunirá a coros locales y universitarios en un homenaje cargado de música y memoria compartida.

Daniel Díaz
Viernes, 29 de agosto de 2025 09:08

La música coral se convertirá en protagonista de una celebración histórica. El martes 2 de septiembre a las 20.15, la Sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura (Caseros 460, Salta) recibirá el encuentro coral Voces del Bicentenario, una propuesta cultural que busca rendir homenaje a la República Oriental del Uruguay en el marco de los festejos por los 200 años de su independencia.

“El espectáculo, organizado por la Agrupación Cultural Uruguaya, contará con la participación de Picante Coral, Coral Salta, el Coro Mayor de la UNSa y los coros juveniles de la Universidad Nacional de Salta y de la Escuela Superior de Música, quienes ofrecerán un repertorio variado y emotivo”, contó la escritora Fabiola Martínez.

Como invitados especiales estarán presentes los directores corales Cecilia Cafrune y Daniel Agüero, figuras destacadas del ámbito musical que aportarán su experiencia a esta velada.

La propuesta se enmarca en un intercambio cultural que reafirma los lazos entre Uruguay y Salta, y que convierte al canto colectivo en una herramienta de encuentro, identidad y memoria. Además, la entrada será libre y gratuita, lo que permitirá que toda la comunidad pueda participar de este homenaje a través de la música.

