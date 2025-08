Melconian: "El dólar no está en equilibrio"

El economista Carlos Melconian alertó ayer que el tipo de cambio actual no refleja un equilibrio de mercado y que las reservas internacionales del Banco Central son negativas, un problema que, según afirmó, persiste desde agosto de 2022.

"No hay reservas y Argentina tiene vencimientos de deuda. El mercado de cambios no genera las reservas que corresponden en términos de oferta y demanda", señaló en diálogo con Radio Rivadavia.

Destacó que en los últimos tres meses, las personas físicas retiraron 10.000 millones de dólares del sistema, "un monto equivalente al superávit energético de todo un año, lo que refleja una fuerte presión sobre el tipo de cambio".

El ex presidente del Banco Nación también cuestionó la idea de un dólar en equilibrio. "Este no es un tipo de cambio de equilibrio. Un tipo de cambio de equilibrio es libre y flotante de verdad, donde la oferta y la demanda lo fijan, y eso no es hoy", aseguró.

Según Melconian, la intervención del sector público en el mercado cambiario, vendiendo dólares a futuro para contener su valor, evidencia la falta de un equilibrio genuino.

"Cuando Argentina no tenga cepo de verdad, tenga reservas positivas y acceda a los mercados voluntarios de deuda, entonces el calavera no chilla. Eso no es hoy", agregó.

En relación al ancla fiscal, Melconian reconoció el esfuerzo del gobierno del presidente Javier Milei por mantener el equilibrio fiscal, pero lo calificó de "estrafalario" por la forma en que se implementó, con medidas como la licuación del gasto público.

"Acá no hay trabajo de orfebre. Vino una persona, pateó el hormiguero, licuó como ha hecho la historia argentina una vez más, pero con un acompañamiento diferente", explicó. Sin embargo, advirtió que la sostenibilidad fiscal a largo plazo enfrenta presiones de distintos sectores.