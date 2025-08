Denuncian a un concejal por chocar y abandonar a las víctimas

El concejal por el municipio de Campo Santo, Fabián Farfán, conocido popularmente como "Macguiwer, colisionó el automóvil VW Gol que conducía, contra una moto, donde se trasladaban María Ontiveros junto a su hija de 3 años. La colisión y caída provocó heridas a la mujeres, las que fueron tratadas en el hospital Joaquín Castellanos.

La madre de la joven y abuela de la niña, Eva Juárez, se hizo presente en el hospital de General Güemes, tras constatar que las heridas no revestían gravedad, procedió a radicar una denuncia policial, debido a que el concejal Farfán no se quedó para auxiliar a las víctimas, alejándose en forma peatonal, abandonando el automóvil en el lugar del accidente.

"Por suerte mi hija y mi nieta están bien, pero podría haber sido con consecuencias mayores, porque el concejal se encontraba visiblemente alcoholizado, había estado participando de un festejo por la Pachamama, lo que me causa mucho malestar es que no se haya quedado para prestarles auxilio, para verificar cómo estaban, si tenían heridas de gravedad o no, como autoridad tendría que haber dado el ejemplo, quedándose para dar la cara y ayudar a las víctimas, pero optó por alejarse diciendo que lo vayan a buscar a su domicilio, eso me pareció una burla", declaró Juárez.

Eva Juárez, denunciante del concejal de Campo Santo.

El estado de salud de la menor y su madre no es grave, ambas sufrieron raspones menores, los que fueron atendidos en el hospital y dadas de alta en forma inmediata.

Desde el ámbito policial, se confirmó la ocurrencia del accidente y la ausencia en el lugar del conductor del automóvil, al haber personas lesionadas, se realizaron las pericias correspondientes, no se habló de una persona prófuga, tampoco que el fiscal haya ordenado su captura, no hubo test de alcoholemia, por lo que no se puedo confirmar si el concejal se encontraba o no, en estado de ebriedad.

"No estoy prófugo"

"El fiscal ordenó por el momento, que se retuvieran los dos vehículos y se los pusieran a resguardo", manifestaron desde el Distrito de Prevención 7.

"Yo le tenía cierta admiración al concejal Farfán por todo lo que hace por los niños con discapacidad, nunca me imaginé algo así, un accidente puede ocurrir, pero abandonar a las víctimas como él lo hizo, me pareció una muy mala actitud de su parte", expresó Eva Juárez, luego de realizar la denuncia policial.

Por su parte, el concejal Fabián Farfán con respecto a este incidente, solo optó por decir: "No estoy prófugo, la policía nunca me vino a buscar a mi casa en donde me encuentro".