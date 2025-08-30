Inseguridad: Quejas por robos en barrio Grand Bourg

Vecinos del barrio Gran Bourg expresaron su malestar por la creciente inseguridad que atraviesa la zona y la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades. Denuncian que, pese a las reuniones mantenidas con funcionarios, los compromisos asumidos hasta el momento no se han cumplido.

Uno de los referentes barriales, recordó que el pasado 10 de abril se reunieron con funcionarios del área de Seguridad, quienes se comprometió a enviar diez equipos de comunicación Handy para la subcomisaría de la zona. "De los diez Handy prometidos, después de reiteradas notas, llegó uno. Queremos saber si fue un chiste o una broma de mal gusto", sostuvo.

Los vecinos remarcan que la principal dificultad es la ausencia de patrullajes, sobre todo durante la noche. "Hace tres o cuatro semanas estamos saturados de robos. Ya no soportamos más. De noche no hay nada, es tierra de nadie", agregó otro vecino. Según explican, el único móvil policial disponible circula de manera esporádica, y cuando se pide intervención suele llegar mucho después del hecho delictivo.

A toda hora

En el barrio se reportan robos todos los días, tanto de madrugada como en horas de la tarde. "En el radio de una manzana robaron cuatro ruedas de auxilio de camionetas distintas, en plena tarde. También entran a las casas y se llevan lo que encuentran", señalaron.

Otro de los reclamos es la demora en el nombramiento de la subcomisaría de Grand Bourg como comisaría, un pedido realizado junto con la instalación de cámaras de seguridad tipo domo, prometidas en abril pero que aún no se concretaron.

Un sector de Grand Bourg, en penumbras.

Una vecina agregó que la situación genera impotencia porque los delincuentes son identificados por los propios residentes: "Esto no es accidental. Están registrados los mismos que pasan a la hora que quieren. Todos tenemos en el teléfono sus rostros, cómo se visten, en qué horario andan. Pero no hay una acción concreta. No puede ser que tengamos que rogarle a la Policía que haga su trabajo cuando pagamos impuestos para tener seguridad", indicó.