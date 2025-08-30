Preventiva por quemar con ácido a su pareja

Según información que recabo Rosario3, la mujer está internada en el hospital HECA por los hechos de violencia sufridos. Ella pudo escapar de la salvaje situación gracias a que un día el hombre se olvidó de dejarla encerrada y corrió hacia la casa de un amigo para poder refugiarse. Según el relato de la víctima, se trataron de momentos de suma tensión y crisis donde desesperada logró soltarse de las garras del sujeto ahora imputado.

Ante el juez Rodrigo Santana, la fiscal Guillermina Torno expuso que el acusado, provocó las lesiones entre el 14 y el 18 de agosto aplicando un agente químico sobre tatuajes de la víctima en brazos, piernas y espalda, con el objetivo de remover la tinta, ya que los tatuajes le desagradaban, indicó la investigadora.

Como consecuencia, la mujer sufrió quemaduras de primer y segundo grado, además de tener varios golpes que le propinó su pareja tras una pelea, según ventilaron.

Luego, de acuerdo a las declaraciones, el hombre retuvo a la mujer en el domicilio de Italia al 3200 "con la finalidad de que nadie vea sus lesiones". Cada vez que salía de la vivienda se llevaba la llave, dejando a la víctima encerrada.

Por otro lado, el acusado ya había sido aprehendido el 26 de enero del año pasado, cuando fue arrestado bajo sospecha de golpear a la misma mujer en distintas partes del cuerpo y amenazarla para que no denunciara.

Finalmente, el fiscal de la causa le atribuyó los delitos de lesiones graves agravadas por la relación preexistente y el contexto de violencia de género, en concurso real con privación de la libertad agravada, también la jueza Silvana Lamas González le otorgó medidas alternativas, consistentes en la prohibición de acercamiento, de salir de Rosario y de portar armas por un período de 60 días.