Vinculan a un juez con la corrupción en el penal de Villa Las Rosas

La causa que tiene como acusados a funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares volvió a dejar mucha tela para cortar luego de la decimosexta jornada que se lleva a cabo en el Salón de Grandes Juicios del Poder Judicial de esta capital. Uno de los tres internos, exVilla Las Rosas, actualmente en el penal de Orán, contó que le ofrecieron salir en libertad a cambio de pagar en dólares, uno de los involucrados, según dijo, es el actual juez de Ejecución y Detenidos de 2da Nominación Martín Daniel Martínez.

El testigo, ingeniero agrónomo y empresario, condenado en 2022, contó que cuando clamó por seguridad dentro del penal de Villa Las Rosas, al psiquiatra del Poder Judicial, una psicóloga del penal y al exdirector Gutiérrez (UC1) no le creyeron, desoyeron su situación tras señalar que había sido extorsionado y amenazado de muerte.

Situación a la que el exinterno de Villa Las Rosas llegó tras negarse a pagar a cambio de un beneficio. En su relato contó que ingresó en noviembre de 2022 en la Unidad Carcelaria 1, alojado en el pabellón I (ingresantes), recordó que un excompañero de la Alcaidía le había aconsejado que si quería ser trasladado a un pabellón donde no lo golpearan o abusaran sexualmente debía "arreglar" con el jefe Bisceglia -imputado- de quien obtuvo el contacto.

Sostuvo que su hermano se comunicó con el funcionario, mantuvieron una reunión en una confitería de El Tipal, ocasión en la que entregó 50.000 pesos. Ese mismo año para navidad había sido trasladado al pabellón E, donde conoció a Bisceglia, quien se desempeñaba como jefe del pabellón.

Contó que hizo otros pagos por beneficios y que también le entregó a ese funcionario órdenes para que personal penitenciario retirara madera de su maderera.

Semilibertad

El interno, actualmente en un penal de Orán, sostuvo que en un encuentro que mantuvo con una exautoridad del penal y un abogado, le ofrecieron la semilibertad a cambio de una alta suma en dólares. Al consultar cómo podían hacerlo, fue cuando le dijeron que no debía preocuparse porque trabajaban con un magistrado que se encargaba de todo, y mencionaron al juez Martín Martínez.

A partir de su negativa, el profesional comenzó a ser perseguido y amenazado situación por la cual sufrió un ACV, un cuadro de herpes y crisis de nervios. Dijo que varias veces pidió salir de Villa Las Rosas para radicar las denuncias correspondientes pero hasta quien era su abogado le recomendó que no denunciara porque le "juez era pesado y tenía vínculos con hinchas de un club y se iba a hacer matar afuera".

Precisó que sabía por un encargado de pabellón que "Muñeco", "Oveja"y Ángel (funcionarios jerárquicos del penal) se hacían llamar los "Danger Boys"y que se juntaban una vez al mes en un catamarán y allí decidían a quiénes le otorgarían los beneficios.

El testigo confirmó que sabía que uno de sus compañeros de prisión le pagaba a un jefe del penal (imputado) para que le llevaran pizzas y marihuana. Tras estas manifestaciones y por encontrarse ante la posible comisión de delitos de acción pública, el tribunal ordenó sacar copias de las actas y remitir las mismas a la fiscalía en turno para evaluar una investigación.

Martínez fue investigado por cobrar doble sueldo

El 8 de marzo de 2016 salió publicado en el Boletín oficial de esa provincia la designación de Martín Daniel Martínez en el cargo de juez de Ejecución y Detenidos de Segunda Nominación del distrito judicial Centro y Sur. Antes, para asumir como juez el letrado tuvo que renunciar al cargo de subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios.

En ese lapso de un cargo y otro, Martín Martínez fue investigado por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos porque el magistrado cobró durante al menos seis meses un doble sueldo, como subsecretario y juez.

El actual juez de Ejecución Martín Martínez. Archivo

"Cómo puede pretenderse que una persona que hizo algo semejante esté apta moralmente para impartir justicia", había señalado por entonces el presidente de la Cámara de Diputados de Salta, doctor Manuel Santiago Godoy.

Martínez ocupó por varios años el cargo de subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios de Salta, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia que encabezaba Pamela Calletti, en el gobierno de Juan Manuel Urtubey.

A comienzo del 2025 Martínez se apartó de la causa Lautaro Teruel -otro de lo internos de V° Las Rosas que pagó coimas para ser trasladado de pabellón-. Cuando regresó de la feria judicial, luego de revocar la prisión domiciliaria de Teruel, el magistrado decidió apartarse de la causa.

¿Los motivos? En un portal digital salteño el defensor del hijo del Nochero, denunció al juez de cobrar coimas a cambio de otorgar beneficios. Lo extraño de dicho artículo es que no menciona al denunciante ni cita las fuentes de sus declaraciones. A partir de eso, Martínez habría decidido excusarse en la causa con reserva de denunciar a Casabella Dávalos.

Son 20 los imputados en la causa

Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario están siendo juzgados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, en concurso real. Los otros implicados (internos y familiares) acusados por comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita, en concurso real.