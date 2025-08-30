VIDEO: el Milagro de la Infancia y la Catequesis convocó a una multitud en la Catedral

Frente a la Catedral de Salta, cientos de chicos llegaron desde distintos barrios de la ciudad y municipios cercanos para participar del milagro de la catequesis, parte de los eventos previos a la tradicional procesión del Señor y la Virgen del Milagro.

Los niños forman parte de los grupos religiosos de todas las vicarías e iglesias que rodean la ciudad y, tras participar de la misa y de una fiesta, recibieron la bendición antes de regresar a sus actividades.

Anaís, de la Parroquia del Señor y del Milagro, comentó: “Somos de la Parroquia del Señor y del Milagro. Sí, todos, todos vinimos. Eh, bueno, tratar de que los chicos sigan viviendo el milagro… desde la novena a todos que vamos a tratar que todos compartan con su familia también.”

Los chicos realizaron una pequeña peregrinación acompañando las imágenes peregrinas, mientras los servidores de la Catedral coordinaban la organización de los distintos grupos. Francisco, otro participante, relató:

“Organizamos por nosotros”, y aclaró que participaba de la comunión, “diez años”.

Durante la actividad, los niños se reunieron en grupos identificados por colores, cantando y rezando mientras avanzaban por la plaza 9 de Julio. Guisarenales, de la Parroquia de La Merced, indicó:

“No hace mucho que vine”, refiriéndose a su primera participación en la catequesis del milagro.

Desde distintos barrios de la ciudad y del interior, los chicos se acercaron a la Catedral.La organización prevé que los grupos continúen su participación durante la novena y las fiestas mayores del Milagro, que movilizan cada año a miles de salteños.

Alicia, asistente acompañando a sus nietos, expresó su emoción:“Toda mi vida, me emociona, y soy feliz de participar de todo esto.” Por su parte, Ana Luz, de la Vicaría Divino Niño de Jesús, agregó:“Sí, primera vez. Sí, voy a venir a las fiestas grandes también.”

La jornada se realizó bajo la coordinación de los servidores, con asistencia de agua para los niños y organización de los grupos, pese a las bajas temperaturas de la mañana. Los chicos completaron así la peregrinación de la catequesis, acompañando las imágenes y preparándose para las celebraciones centrales del Milagro de Salta.