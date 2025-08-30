¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

30 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Se suspendió el partido entre Sarmiento y Rosario Central por una fuerte tormenta en Junín

Ángel Di María fue titular y el partido se suspendió en el entretiempo cuando empataban sin goles. 
Sabado, 30 de agosto de 2025 21:34
El partido entre Sarmiento y Rosario Central, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, debió ser suspendido por la fuerte tormenta que dijo presente en Junín.

El encuentro estaba igualado sin goles en el entretiempo, cuando el árbitro designado para este cruce, Andrés Merlos, decidió suspenderlo por las condiciones climáticas adversas.

El desarrollo del partido había sido muy trabado, ya que la pelota se frenaba en los tantos charcos que habían en el Estadio Eva Perón de Junín. Fue por esto que Sarmiento no tuvo ninguna situación clara de peligro, mientras que Rosario Central se acercó a través de un cabezazo del delantero Alejo Véliz que el arquero rival, Lucas Acosta, sacó sobre la línea.

Con el empate sin goles hasta la suspensión del partido, Sarmiento alcanzaba los siete puntos aunque seguía fuera de la zona de clasificación a los playoffs, mientras que el equipo rosarino escalaba a la cuarta posición de la Zona B.

Temas de la nota

Temas de la nota

