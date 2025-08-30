Recuperan auto con pedido de secuestro en Cafayate: ¿cómo llegó a Salta?

Un vehículo abandonado llamó la atención de la Policía Vial de Salta. Estaba estacionado en la Ruta Nacional 68, a la altura de La Alameda, en Cafayate. Tras verificar sus documentos, los oficiales descubrieron que tenía un pedido de secuestro en la provincia de Chubut.

El automóvil, dejado en la banquina sin ninguna persona en su interior, pero con las llaves puestas y abierto, parecía ser un simple desecho de la ruta. Sin embargo, pronto se supo que traía consigo una historia más oscura. Según la información obtenida, el vehículo estaba vinculado a un delito ocurrido en el sur del país.

La Fiscalía Penal de la zona intervino de inmediato y comenzó a investigar cómo el vehículo, que había sido robado y estaba relacionado con un delito en Chubut, terminó en el norte de Argentina. La hipótesis principal de los investigadores apunta a que los delincuentes habrían tomado la Ruta Nacional 40, un trayecto menos custodiado que otras rutas nacionales más transitadas, para evadir los controles. En los próximos días, se esperan avances en la investigación que podrían arrojar más detalles sobre el origen del automóvil y su relación con otras situaciones delictivas.