Escándalo en Inter de Porto Alegre: futbolistas argentinos en triángulo amoroso y pelea en el vestuario

El club Internacional de Porto Alegre, conocido por su fervorosa hinchada y su historia en el fútbol brasileño, está atravesando uno de los momentos más oscuros en su historia reciente. El equipo, que vive una crisis futbolística tras su eliminación de la Copa Libertadores y una derrota reciente en el Brasileirao, ahora se ve envuelto en un escándalo que podría afectar tanto su rendimiento dentro del campo como la moral interna de su plantilla.

El caso comenzó a tomar forma el 29 de julio de 2025, cuando el portal brasileño LeoDias reveló que cuatro jugadores del primer equipo del Inter mantenían citas secretas con una joven identificada como hija de un influyente empresario vinculado al club. Los hechos, que comenzaron a tomar tintes de escándalo, involucraban intercambios secretos a través de Instagram y encuentros en lugares apartados de la ciudad de Porto Alegre, donde la discreción era clave.

Alexandro Bernabei, lateral izquierdo argentino de 24 años, fue el primero en ser señalado públicamente. Casado y con una hija pequeña, Bernabei fue acusado de mantener un affaire con la joven, y la esposa del futbolista, Val Di Pompo, fue informada directamente por la amante a través de un mensaje privado. Ante la exposición mediática, el jugador emitió un comunicado donde denunció un intento de chantaje y pidió disculpas a su familia y al club.

Sin embargo, el escándalo se agrandó cuando, el 21 de agosto, se sumó al caso Braian Aguirre, lateral derecho argentino, quien también fue señalado por mantener intercambios íntimos con una fanática del Inter. Las pruebas en su contra incluyen un mensaje explícito enviado por el jugador, que deja al descubierto sus intenciones sexuales y su constante interacción con la mujer en redes sociales.

El impacto de estos rumores no se limitó al ámbito personal de los jugadores, sino que afectó gravemente la dinámica del equipo. El 23 de agosto, luego de la derrota frente al Cruzeiro, estalló una pelea en el vestuario entre Wesley y Bernabei. Según informes, Alan Patrick, capitán del equipo, intervino en defensa de Bernabei, lo que provocó un altercado físico que involucró a varios jugadores del plantel. La crisis interna del Inter fue tan grave que algunos medios brasileños aseguran que el ambiente en el vestuario está completamente fracturado.

El escándalo parece no tener fin, ya que las tensiones internas han comenzado a reflejarse en el rendimiento futbolístico. El Inter no solo se encuentra fuera de la Copa Libertadores y la Copa de Brasil, sino que actualmente ocupa el 13 lugar en el Brasileirao, muy por debajo de las expectativas que los aficionados tenían para esta temporada.

Hasta el momento, el club ha mantenido un perfil bajo y no ha emitido declaraciones oficiales sobre la situación, pero el futuro de varios jugadores podría estar en juego si las investigaciones internas continúan. Mientras tanto, el escándalo sigue ocupando portadas y no parece que la calma llegue pronto al Inter de Porto Alegre.