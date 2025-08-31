Avances en sistemas entre Fiscalía y Seguridad

El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, y el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, encabezaron una reunión de trabajo con profesionales de la Dirección de Informática del Ministerio Público Fiscal, en la que evaluaron los avances en el desarrollo e implementación de sistemas de gestión conjunta entre ambos organismos.

Durante el encuentro, se destacó la creación y optimización del Sistema de Control de Consignas Policiales, herramienta clave para el seguimiento de medidas dispuestas por los Juzgados de Violencia Familiar y de Género y por los fiscales, a través de los jueces de Garantías. El sistema busca garantizar mayor trazabilidad y eficacia en la protección de personas en situación de riesgo.

También se analizó el progreso del Sistema Digital de Conectividad entre las Fiscalías y la División de Criminalística de la Policía, que permitirá agilizar la comunicación y el intercambio de información técnica y pericial en tiempo real, optimizando los tiempos de respuesta en las investigaciones penales. Otro de los puntos abordados fue el Sistema Provincial de Registro de Personas Demoradas y Detenidas en el fuero Penal y Contravencional, destinado a mejorar los mecanismos de control y registro, asegurando el respeto de las garantías constitucionales y la trazabilidad de los procedimientos. Participaron el coordinador general de Fiscales, Pablo Rivero; la coordinadora de Informática, Patricia Aballay, entre otros.