El PJ pone en juego la mitad de sus bancas en la provincia

El peronismo pondrá en juego la mitad de sus bancas en la Legislatura bonaerense en las elecciones que se realizarán el domingo 7 de septiembre, donde se elegirán 46 diputados y 23 senadores y en la que el gobernador Axel Kicillof buscará imponerse a La Libertad Avanza (LLA) y afianzar su proyecto presidencial de cara a las presidenciales del 2027.

Las elecciones tendrán un fuerte impacto en los comicios de octubre debido que la pelea electoral se encuentra fuertemente polarizada entre el justicialismo y LLA con una activa participación del presidente Javier Milei y el gobernador Kicillof.

En estos comicios se renovarán 46 diputados en cuatro secciones electorales, mientras que los 23 senadores se votarán en los cuatro secciones electorales restantes.

El peronismo tendrá un fuerte desafío en las elecciones porque pondrá en juego 19 de sus 37 bancas en la Cámara de Diputados y 10 de las 21 en el Senado.

La alianza entre LLA y el PRO pondrá en juego 13 de sus 26 bancas en Diputados -la mayoría corresponde al macrismo- y cinco de sus 13 escaños en el Senado.

Unión por la Patria (UxP) pondrá en juego 19 bancas que obtuvo en 2021, de las cuales 8 corresponden a la Tercera Sección electoral; 4 a la Segunda Sección; 4 a la Sexta y 3 a la Sección Capital de La Plata.

La alianza libertaria arriesga 13 de sus 25 diputados.