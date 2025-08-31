"Experiencia Endeavor: es un punto de inflexión"

Este jueves, Salta será anfitriona del talento y la innovación del norte argentino con la realización de una nueva edición de Experiencia Endeavor NOA. El encuentro, que se desarrollará a partir de las 9.30 en el Centro de Convenciones, reunirá a cientos de emprendedores, líderes y referentes del ecosistema para compartir charlas inspiradoras, talleres prácticos, instancias de networking y espacios de mentoría.

En esta edición, Magdalena Day, una de las directoras NOA de Endeavor y emprendedora de larga trayectoria, será protagonista con una participación especial. Su visión acerca del poder de la red Endeavor y del impacto que genera este evento en la región es clara y contundente: "Experiencia Endeavor no es solo un evento: es un punto de inflexión. Es un espacio que transforma. Te encontrás con historias reales de personas que se animaron, que atravesaron dificultades y que hicieron posible lo que parecía imposible".

Para la desarrolladora salteña, ser parte de la red Endeavor tiene un profundo sentido personal: "Formo parte de Endeavor porque sé, en carne propia, lo difícil que es el camino emprendedor. Emprender en un país como el nuestro es un desafío enorme: hay momentos de incertidumbre, de dudas, de obstáculos que parecen imposibles. A mí me costó mucho, y por eso hoy entiendo el valor de sentirse acompañado".

Con esa experiencia como motor, resalta el rol de la organización como un espacio de colaboración y crecimiento colectivo: "Creo en la importancia de una red donde los emprendedores puedan compartir experiencias reales, aprender de quienes ya atravesaron ciertas etapas y encontrar puertas que se abren gracias al ecosistema. Mi aporte es transmitir lo que viví y superé, para que otro pueda llevarse un aprendizaje o, incluso, conectarlo con alguien que tenga más afinidad para su caso. Para mí, eso es Endeavor: un espacio donde nos potenciamos unos a otros y donde cada historia puede convertirse en un impulso para el que está empezando".

Este año, la Experiencia Endeavor se realiza en Salta, una elección que para Day tiene un valor especial: "Nuestra provincia tiene un talento increíble, creatividad, fuerza emprendedora y un ecosistema en crecimiento. Ser sede significa mostrarle al país que el NOA también puede liderar y generar impacto".

Con orgullo, agrega: "Me llena de satisfacción que el encuentro se viva acá, va a dejar huella en nuestra comunidad emprendedora". El programa incluye conferencias de emprendedores de alto impacto, talleres prácticos y espacios de mentoría. Allí, Magdalena tendrá una actividad clave: "Vamos a trabajar sobre cómo dar el primer paso del sueño a la realidad". No será una charla tradicional, sino un espacio de interacción. Para Day, nadie debería perderse esta oportunidad: "Uno entra con preguntas y sale con más herramientas, claridad y confianza. Es el momento de rodearte de gente que comparte tu energía, ampliar tu red de contactos y llevarte un impulso para avanzar con tu proyecto".