Venezuela le exige a Estados Unidos alejarse de sus costas

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, exhortó ayer a EEUU a alejarse del territorio y de las costas de su país y a ocuparse de los "terribles problemas" que, dijo, sufre el país norteamericano, a cuyo Gobierno el chavismo acusa de desplegar "buques de guerra" en el mar Caribe como parte de sus "acciones hostiles".

"Resuelvan sus problemas y aléjense de las costas de Venezuela, aléjense del territorio de Venezuela", expresó durante la última jornada de la segunda etapa del alistamiento de milicianos que comenzó el viernes, convocada por el mandatario Nicolás Maduro en respuesta a las "amenazas" de EEUU.

El Gobierno venezolano, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó el martes de que EEUU planea enviar "un crucero lanzamisiles" y "un submarino nuclear de ataque rápido" a las costas venezolanas la próxima semana. Maduro pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, interceder para que Washington cese sus "acciones hostiles".

Rodríguez volvió a advertir ayer que Venezuela será la "peor pesadilla" de EEUU y que "las peores calamidades del pueblo estadounidense están por venir si se atreven a agredir" a la nación suramericana.

"Lo deben tener muy claro, (EEUU) es un país que, producto de un sistema imperialista, depredador de la naturaleza, de un sistema expansionista, que nos concibe al resto de los países como sus colonias, sufre y padece terribles problemas sociales, económicos, políticos. Es un sistema en crisis", señaló.

Aseguró que el pueblo venezolano se prepara para "defender cada milímetro" de su territorio ante la intención de Washington de "agredir" al país caribeño para "apoderarse" de sus "inmensas riquezas energéticas".

Y rechazó los señalamientos por parte de EEUU de que Venezuela se haya convertido en un Estado narcoterrorista. "Son unos tremendos farsantes e inmorales al pretender acusar al noble pueblo de (Simón) Bolívar, de (Hugo) Chávez, de narcotraficante. Venezuela es un pueblo de paz y de esperanza, no solo para nuestro país, sino también para los pueblos del mundo", dijo Rodríguez desde el estado Carabobo, donde pidió que "no quede nadie sin alistarse" en la Milicia.

Este proceso de alistamiento forma parte del "Plan Nacional de Soberanía y Paz", activado tras el anuncio de EEUU de desplegar buques cerca de Venezuela.