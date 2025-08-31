El intendente Lara Gros celebra el aniversario de la ciudad y envió un emotivo saludo a las familias

En el marco de la celebración por el 231° aniversario de San Ramón de la Nueva Orán, el intendente Baltasar Lara Gros utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de salutación a todos los habitantes de la ciudad.

El jefe comunal expresó sus mejores deseos a las familias oranenses en esta fecha especial. “¡Felices 231 años a todas las familias de Orán!”, escribió el intendente en su redes oficiales.

Lara Gros invitó a los ciudadanos a celebrar y a sentir orgullo por su ciudad. “Que este aniversario sea un momento de celebración, reencuentro y orgullo por nuestra querida ciudad”, remarcó.

En sus palabras, el intendente también hizo un llamado a la unidad y al trabajo conjunto para el futuro de Orán. "Sigamos construyendo juntos un futuro lleno de progreso y bienestar para todos los oranenses. ¡Un abrazo grande a cada familia!", concluyó el mensaje.

