17°
31 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Editorial
relatos de salta
Incendios de pastizales
Droga e inseguridad
Mafalda
Maratón de Hirpace
Trata de personas
Automovilismo Formula 1
Orán
Municipios

El intendente Lara Gros celebra el aniversario de la ciudad y envió un emotivo saludo a las familias

Domingo, 31 de agosto de 2025 10:34
En el marco de la celebración por el 231° aniversario de San Ramón de la Nueva Orán, el intendente Baltasar Lara Gros utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de salutación a todos los habitantes de la ciudad.

El jefe comunal expresó sus mejores deseos a las familias oranenses en esta fecha especial. “¡Felices 231 años a todas las familias de Orán!”, escribió el intendente en su redes oficiales.

Lara Gros invitó a los ciudadanos a celebrar y a sentir orgullo por su ciudad. “Que este aniversario sea un momento de celebración, reencuentro y orgullo por nuestra querida ciudad”, remarcó.

En sus palabras, el intendente también hizo un llamado a la unidad y al trabajo conjunto para el futuro de Orán. "Sigamos construyendo juntos un futuro lleno de progreso y bienestar para todos los oranenses. ¡Un abrazo grande a cada familia!", concluyó el mensaje.
 

