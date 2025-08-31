Choques y vuelcos en rutas nacionales 51 y 68: un hombre quedó atrapado y un joven se salvó de milagro

El domingo arrancó con escenas de tensión en las rutas nacionales que atraviesan el Valle de Lerma. Dos accidentes de tránsito ocurridos con pocas horas de diferencia obligaron a desplegar amplios operativos de emergencia y volvieron a encender la alerta sobre la seguridad vial en Salta.

El primero de los hechos se registró cerca de las 6 de la mañana, sobre la ruta nacional 51, a la altura del kilómetro 6. Un hombre de 26 años, oriundo de La Silleta, se desplazaba en un utilitario Peugeot Partner blanca cuando, por causas que se investigan, el vehículo volcó y quedó apoyado sobre uno de sus laterales en plena cinta asfáltica.

La víctima terminó atrapada en la parte trasera del vehículo, en la puerta lateral. Tras la llegada de Bomberos Voluntarios de Campo Quijano, División Bomberos Sur y B3, se realizaron intensas maniobras que incluyeron el corte de suministro eléctrico del utilitario y el trabajo con herramientas de rescate. Finalmente, el hombre fue liberado y trasladado en ambulancia al nosocomio local para una evaluación médica más exhaustiva. El primer diagnóstico fue politraumatismos varios.

Horas después, otro siniestro volvió a sacudir la jornada. Esta vez, sobre la ruta nacional 68, en la conocida “curva del INTA”, un joven de 18 años perdió el control de su vehículo y terminó volcando. Según trascendió, el conductor habría intentado tomar una botella de agua, lo que derivó en una distracción fatal: apenas unos segundos bastaron para que el auto saliera de control.

Pese al espectacular vuelco y a los importantes daños materiales, el muchacho resultó sin lesiones de gravedad. De inmediato fue asistido por personal de emergencias y sometido al test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. En el lugar trabajaron efectivos de Criminalística, encargados de determinar con precisión las causas del hecho, según informó la página vallista El Camión de Germán Noticias..