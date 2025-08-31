Gimnasia y Tiro vs. Alvarado EN VIVO, minuto a minuto: en cinco minutos el albo metió dos goles y escala en la tabla

Desde las 16 en el estadio David Michel Torino, Gimnasia y Tiro enfrenta a Alvarado de Mar del Plata por la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional. Lautaro Gordillo, a los 39 minutos, marcó el primero y José "Loco" Méndez, a los 44 minutos (también del primer tiempo), amplió.

El albo, dirigido por Fernando “Teté” Quiroz, necesita ganar para afirmarse entre los ocho primeros puestos que clasifican al reducido. Viene de perder con Deportivo Madryn y afronta el partido con bajas sensibles en defensa, ya que Guanini y Díaz están suspendidos.

Alvarado, en tanto, llega con cuatro empates al hilo y la urgencia de sumar para mantenerse afuera de la zona de descenso, donde pelea mano a mano con Güemes y Arsenal.

Con objetivos distintos, el duelo en Salta promete intensidad: Gimnasia y Tiro busca ratificar su lugar en la tabla y Alvarado quiere dar otro paso para salvar la categoría.