¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
31 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Maratón de Hirpace
Lo mio es
"Dique cabra corral"
Gimnasia de Jujuy
Gimnasia y Tiro
Boca Juniors
Federal A
Reutmann
Maratón de Hirpace
Lo mio es
"Dique cabra corral"
Gimnasia de Jujuy
Gimnasia y Tiro
Boca Juniors
Federal A
Reutmann

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Gimnasia y Tiro vs. Alvarado EN VIVO, minuto a minuto: en cinco minutos el albo metió dos goles y escala en la tabla

Lautaro Gordillo, a los 39' y José "Loco" Méndez, a los 44', le dan la victoria parcial al millonario.
Domingo, 31 de agosto de 2025 15:52
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Desde las 16 en el estadio David Michel Torino, Gimnasia y Tiro enfrenta a Alvarado de Mar del Plata por la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional. Lautaro Gordillo, a los 39 minutos, marcó el primero y José "Loco" Méndez, a los 44 minutos (también del primer tiempo), amplió.

 

El albo, dirigido por Fernando “Teté” Quiroz, necesita ganar para afirmarse entre los ocho primeros puestos que clasifican al reducido. Viene de perder con Deportivo Madryn y afronta el partido con bajas sensibles en defensa, ya que Guanini y Díaz están suspendidos.

Alvarado, en tanto, llega con cuatro empates al hilo y la urgencia de sumar para mantenerse afuera de la zona de descenso, donde pelea mano a mano con Güemes y Arsenal.

Con objetivos distintos, el duelo en Salta promete intensidad: Gimnasia y Tiro busca ratificar su lugar en la tabla y Alvarado quiere dar otro paso para salvar la categoría.

 

 

 

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD