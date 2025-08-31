Juventud le ganó al puntero Atlético Rafaela y sueña con avanzar a la siguiente fase

inicia sesión o regístrate.
Por la fecha 7 de la segunda fase del torneo Federal A, Juventud Antoniana le ganó al puntero Atlético Rafaela por 2 a 0 en el estadio Martearena. El santo necesitaba esta victoria para avanzar en la tabla y con los goles de Juan Cruz Franzoni e Ignacio Sanabria, avanzó al sexto puesto de la zona B en la segunda fase.
El conjunto antoniano sueña con avanzar a la siguiente ronda pero deberá obtener buenos resultados en sus últimos dos partidos. Ahora visita a Douglas Haig en Pergamino y después recibe a Independiente de Chivilcoy.
