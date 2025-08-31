Clima en Salta: ¿se anticipa la primavera? Septiembre arranca con sorpresas

Se va agosto y el invierno se comienza a despedir, al menos por ahora: así estará el tiempo en los próximos días según indicó el meteorólogo Edgardo Escobar a El Tribuno y comentó qué pasa con los alertas que rigen este domingo.

"El alerta amarilla es para la cordillera de Los Andes y La Puna es hasta las 00 con vientos de 50 a 75 kilómetros por hora, pudiendo llegar a los 100 km/h en zonas altas", dijo el especialista y agregó que "ya finalizó el alerta naranja para los Valles Calchaquíes".

"La mínima de este domingo fue de 8º y la máxima fue de 18,6º a las 15", sostuvo Escobar.

Así comienza septiembre

Este lunes primero de septiembre tendrá una máxima de 18º y una mínima de 4º con cielo parcialmente nublado.

El martes se incrementará la temperatura en un adelanto de la primavera: "La máxima será de 23º y las mínimas van a seguir siendo frías", mientras que el miércoles continuará en ascenso con 25º de máxima.

Sin embargo, el jueves habrá un marcado descenso en la máxima "ya que se espera un pico de 15º y una mínima de 9º con cielo mayormente nublado y probables precipitaciones.

El viernes "puede bajar a 14º la máxima, con cielo cubierto y baja probabilidad de precipitaciones, mientras que la mínima será de 5º".