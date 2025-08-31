¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13°
31 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Franco Colapinto
La Coqueta
Elecciones en Corrientes
El clima en Salta
Cristina Kirchner
River Plate
Alejandra Blanco
Feriados Salta
Leagues Cup
AmeriCup
Franco Colapinto
La Coqueta
Elecciones en Corrientes
El clima en Salta
Cristina Kirchner
River Plate
Alejandra Blanco
Feriados Salta
Leagues Cup
AmeriCup

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Argetina no pudo con Brasil en la final de la AmeriCup: perdió 55 a 47

El partido se disputó este domingo el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.
Domingo, 31 de agosto de 2025 21:32
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Selección argentina de básquet se quedó en la puerta de conquistar la AmeriCup 2025, ya que este domingo perdió la final ante Brasil por 55 a  47.

El primer cuarto fue para el conjunto brasileño por 16 a 15 en el pasaje más parejo del partido.

El segundo cuarto fue nuevamente para el seleccionado de Brasil pero con mayor diferencia y el punto clave para el título: 15-9 para finalizar la primera mitad arriba por 31 a 24.

El tercer cuarto fue 12 a 11 para Brasil y en el global vencía 42 a 36 al seleccionado argentino.

Finalmente el último cuarto terminó 13 a 11 para cerrar el juego 55 a 47 y la AmeriCup en manos de Brasil.

El partido se disputó este domingo el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, desde las 21:10 hora argentina, con transmisión en TyC Sports y DSports, además de las plataformas TyC Sports Play y Courtsine 1891.

En Managua, el equipo dirigido por Pablo Prigioni venció este sábado a Canadá por 83-73 en la semifinal y se aseguró un lugar en la gran final.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD