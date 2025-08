Almaceneros rechazan la remarcación de precios

El vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), Fernando Savore envió ayer un mensaje a las empresas de alimentos y rechazó la remarcación de los precios en las góndolas: "¿Quieren vender? Bajen los precios".

"En lácteos, nos habían avisado hace una semana que iba a haber un incremento del 3%. Después un 7% en cigarrillos, y por lo que estuvimos viendo, también algo cambió en la góndola de perfumerías y limpieza", detalló en una entrevista.

Asimismo, añadió: "Nos sorprende porque tuvimos una política de no cambiar precios, y muchas empresas habían bajado, porque no vendían… No deberían haber aumentado".

En la misma línea, expuso: "Por otro lado, está el cliente que va a convalidar. Las empresas hacen el intento de la modificación. Después, cuando los mayoristas no llegan al cupo de ventas, empiezan las modificaciones, y entonces los precios vuelven a bajar. A mí me da mucha bronca".

"Esta es la política comercial que no es abusiva y que deben emplear las empresas. ¿Quieren vender? Bajen los precios", desafió.

El referente de los almaceneros calificó de "delincuentes" a los que remarcan precios sin respaldo y pidió que los comercios e hipermercados rechacen los productos. "Lo hablamos en el grupo de almaceneros… Cuando vengan las empresas que aumentan, les vamos a decir que no queremos nada. De alguna forma hay que negarse", planteó.