Siete de cada diez motociclistas que fallecieron no usaban casco

Las motocicletas concentran más de la mitad de las víctimas fatales en siniestros viales en Salta durante 2025. De las 70 personas que perdieron la vida, 37; es decir, el 52% circulaba en moto y el 70% de ellas no utilizaba casco.

Aunque en Salta se registró una leve disminución en las cifras de siniestralidad vial durante el primer semestre del 2025, el problema persiste con consecuencias devastadoras. "Llevamos 70 víctimas fatales este año. A esta altura, en 2024 eran 73", indicó a El Tribuno el director general de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, Adrián Sánchez Rosado. La baja también se refleja en otros indicadores: hay menos heridos graves, menos heridos leves y una menor cantidad de siniestros totales.

Según las estadísticas, hasta el 30 de junio de 2025 hubo 1.511 siniestros, frente a los 1.632 del año anterior. Los heridos graves bajaron de 66 a 39, y los heridos leves pasaron de 2.050 en 2024 a 1.901 este año. "Son señales positivas, pero seguimos hablando de muertes evitables", advirtió Sánchez Rosado.

Niños en riesgo

Con respecto a las motocicletas, hizo hincapié en una práctica peligrosa que continúa siendo común en las calles: el transporte de niños en motos sin las condiciones adecuadas o los conocidos "trencitos familiares", cuando circulan tres personas en una misma moto. "La ley establece que la moto es para dos personas y que el niño debe tener un tamaño suficiente para llegar al posapié, para que tenga posibilidad de aferrarse. Generalmente, los menores de 10 años no cumplen esa condición. Y la situación es aún peor cuando no les colocan el casco infantil o le ponen uno para adultos. Es como si una persona calzara 30 de zapatillas y le colocaran un número 45. No cumple la función de seguridad", explicó.

Y agregó: "Lo mismo ocurre con el cinturón de seguridad en los vehículos. El uso correcto depende de la edad y contextura del niño y los más pequeños deben ir en una silla infantil homologada".

Otro factor preocupante es el estado deficiente en que circulan muchas motos. "Se compran usadas, sin papeles, con frenos deteriorados o cubiertas lisas, lo que dificulta frenar o doblar correctamente. Son una trampa mortal", afirmó.

Abordaje multisectorial

A modo de contexto, el comisario explicó que 2024 fue uno de los mejores años en términos estadísticos, con 140 víctimas fatales, solo por detrás del 2020, año de pandemia, en el que se contabilizaron 137.

La leve mejora en los números no es fruto del azar. "Se está trabajando mucho, con inversión sostenida. Se compraron móviles, motos, se proyecta la compra de cinemómetros y antenas Starlink para mejorar la conectividad en rutas sin señal. También se fortalecieron los vínculos con municipios y otras instituciones, se incrementaron controles y operativos", detalló.

Además, destacó el rol de los medios y las campañas de concientización en redes sociales, con figuras públicas colaborando en videos educativos. "Fuimos de los primeros en usar TikTok, Facebook e Instagram para hablar de seguridad vial. Se multiplicó el trabajo educativo en escuelas, empresas y con inspectores", agregó. También se sumaron contenidos en radios, charlas con estudiantes y capacitaciones en empresas de transporte. Aun así, Sánchez Rosado reconoció: "Nos falta ese peldaño clave: que la gente tome verdadera conciencia".

Alcohol al volante

En cuanto a controles de alcoholemia, cada fin de semana se detectan entre 200 y 350 casos positivos. "En el primer semestre hicimos cerca de 6.000 test", señaló el director general de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, Adrián Sánchez Rosado.

También hizo hincapié en que el exceso de velocidad y el uso del celular son dos causas recurrentes en los siniestros graves. "Es importante desempeñar una conducción del vehículo atenta y defensiva. No solo es necesario que yo, como conductor, haga lo que corresponde sino que esté atento a lo que hacen los otros usuarios de la vía pública", recalcó.

Al ser consultado sobre los puntos críticos que más siniestros viales registran, explicó: "Un punto que podría sumarse como crítico en los próximos informes es la Circunvalación Oeste, a la altura de San Lorenzo Chico. Es una zona donde circulan a elevada velocidad, con apuro, va un vehículo pegado a otro; es decir, guardan poca distancia, hay distracción", comentó.

Retención de motos

Consultado sobre los controles de tránsito y las situaciones en las que se retienen los vehículos, Sánchez Rosado detalló que la Policía puede retener vehículos, por ley, por faltas graves: "Por alcoholemia positiva, cruce de semáforo en rojo, circular en contramano, sin patente, falta de documentación como la cédula, o darse a la fuga". Aclaró que actualmente no se retiene por falta de RTO (Revisión Técnica Obligatoria), a menos que haya otras de las faltas mencionadas.

Un control de Seguridad Vial.

Sobre las condiciones de las motos, dijo que muchas veces las personas compran rodados usados en mal estado o sin documentación. "A veces hay jóvenes que compran motos sin papeles, baratas, que no están en condiciones de circular", explicó. Agregó que hay casos en los que no pueden acreditar la propiedad y circulan sin seguro, ni elementos de seguridad obligatorios.

Cambiar la cultura vial

"Aspiramos a un cambio de cultura vial. Sabemos que no se logra en cinco años, es un proceso largo que lleva su tiempo. Buscamos mejorar la calidad de vida de los salteños y dejar un mundo mejor a las generaciones futuras", expresó.

Y remarcó la necesidad de practicar y fomentar la cordialidad en la vía pública: "Vemos mucha ira, apuro y falta de paciencia. Sería lindo que todos practiquemos la educación vial. La vía pública debe ser un espacio de respeto y empatía. Nos haría bien como sociedad y realmente sería lindo vivir así", concluyó Sánchez Rosado.