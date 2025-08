Elías Gonzalo Córdoba presenta en Salta su libro “Libertad sonora”

El próximo sábado 9 de agosto, a las 20 horas, en la Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura (Caseros 460, Salta Capital), se presentará el libro “Libertad sonora, violinistas del siglo XXI”, del violinista y pedagogo salteño Elías Gonzalo Córdoba. La entrada será libre y gratuita, y el evento contará con la participación del autor y músicos invitados.

Lejos de ofrecer un manual técnico, la obra plantea una mirada contemporánea, sensible y profunda sobre la práctica del violín. Córdoba define su libro como “una brújula, un mapa posible hacia un violín más consciente, más humano, más conectado con el cuerpo, el alma y el presente”.

A lo largo de sus páginas, “Libertad sonora” recopila experiencias personales, aprendizajes, errores y aciertos acumulados en años de carrera artística y pedagógica. Es, ante todo, una invitación a redescubrir la música desde su raíz más auténtica, lejos de estructuras rígidas y más cerca de lo emocional y corporal. “Es un aporte desde la experiencia, desde la vulnerabilidad y el deseo profundo de compartir lo que me sirvió, lo que me transformó y lo que me sigue sosteniendo”, afirma el autor.

Una trayectoria con raíz salteña y proyección continental

Elías Gonzalo Córdoba comenzó su camino artístico a los cinco años, en Tartagal, su ciudad natal, cuando descubrió la música con un pequeño teclado. Desde entonces, su recorrido fue amplio y diverso: es integrante estable de la Orquesta Sinfónica de Salta desde los 21 años, recorrió el país junto a grandes artistas del folklore argentino, y representó a Salta en homenajes a Falú, Botelli y Leguizamón durante el Festival de Cosquín.

Durante la pandemia fue premiado con el tercer lugar en el Concurso Internacional de La Samnium University (Italia). Este año, en 2025, fue seleccionado mediante audición internacional como solista de segundos violines en la Orquesta Sinfónica de Latinoamérica, un proyecto continental por la paz que reúne a músicos destacados de toda la región.

Además de su trayectoria en escenarios sinfónicos, Córdoba es reconocido por su labor como formador de orquestas infantiles, juveniles y violinistas profesionales. Su enfoque pedagógico combina técnica rigurosa con una visión integral, que pone en el centro al cuerpo, la emoción y la intención musical. Su método busca una enseñanza más consciente, sensible y transformadora.

La presentación del libro será una oportunidad para conocer no solo la obra escrita, sino también la mirada humana y artística de un músico salteño que apuesta a una nueva forma de enseñar y vivir la música.