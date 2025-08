Reconocerán a una sargento que persiguió y redujo a un ladrón en Metán

La Cámara de Comercio, el Concejo Deliberante y sus compañeros del Distrito de Prevención 3, darán reconocimientos a una valiente sargento de la Policía de Salta que persiguió y redujo a un ladrón en Metán, que está acusado de cometer dos robos el domingo pasado.

Se trata de Marina Medina, de 32 años, quien actualmente se desempeña en el departamento Sumario; y es oriunda de San Lorenzo, localidad ubicada en El Potrero, departamento de Rosario de la Frontera.

“Yo me dirigía el domingo a la mañana a hacer un trámite personal por la avenida 20 de Febrero cuando observé la vidriera de una tienda que estaba rota y había un masculino en el interior del comercio. Estaba embolsando cosas como botas y carteras. El hombre se percata de que yo lo estaba mirando y salió por el lugar en el que había roto el vidrio”, relató Medina, quien en ese momento estaba de civil porque estaba de franco de servicio.

“Ahí comenzamos a forcejear y tiró toda la mercadería que intentaba llevarse. En ese momento pasó una señora en un vehículo particular y le pedí que llamara al 911. Luego logró zafarse, llevaba un portafolio y se dio a la fuga hacia el Paseo Ferro-urbanístico que está al frente”, detalló la mujer policía que se convirtió en una heroína.

“Ahí comencé una persecución corriendo a este hombre, saltó un paredón y cuando pasamos las vías tiró el portafolio y ahí lo alcancé. En ese momento vi que venía otro muchacho corriendo detrás de mí porque pensó que me había robado algo y me ayudó a sujetarlo, porque claramente me superaba en fuerza. Luego me comuniqué y llegaron mis compañeros para llevárselo detenido”, dijo la sargento Medina, quien es un ejemplo de compromiso con su trabajo en bien de la comunidad.

“Yo actué porque soy policía las 24 horas y tengo una responsabilidad. No lo dudé, me identifiqué, pero el sujeto hizo caso omiso. Pasó todo muy rápido, pero gracias a Dios salió todo bien”, destacó la mujer policía, quien desde hace 11 años y ocho meses se desempeña en la fuerza.

El ladrón quedó detenido a disposición de la Fiscalía Penal 2 de Metán, acusado de haber cometido robos en la tienda de ropa Santa María Desing y en el restobar Cosquin Burguer, ambos ubicados en el centro de la localidad.