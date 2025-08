Caso Matías Jurado: un familiar de uno de los desaparecidos dijo que aguardan a los "resultados de ADN"

Un familiar de Jorge Omar Anachuri, de 60 años, el hombre reportado como desaparecido y por el que Matías Jurado está imputado por su crimen, manifestó que están esperando los resultados de ADN. La investigación continúa para saber si el acusado está detrás de otras cuatro desapariciones, seguidas de asesinato.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, esta persona explicó que no está respondiendo a ningún mensaje, ya que "no está bien y no quiere hablar".

Por otro lado, añadió que como familia esperan el resultado de los análisis de ADN, los cuales serán de suma importancia para saber si pertenecen a Anachuri y alguno de los otros desaparecidos.

En las últimas horas, la Justicia determinó la imputación por homicidio contra Jurado y su detención con prisión preventiva por el lapso de cuatro meses.