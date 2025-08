Un joven salteño apostó por su novela romántica “Géminis” y la llevó a las librerías

Desde el primero de agosto se puede conseguir “Géminis”, una novela romántica que transcurre en Salta de Ivo Rožić. El joven contó a El Tribuno cómo se le ocurrió esta historia y pregunta: “¿Qué harías si encontraras tu celular del futuro?”.

Con 28 años, el escritor pudo finalizar su primera obra. “Es el tercer proyecto que arranco pero es el primero que puedo terminar. Había arrancado con una saga de cinco libros pero me pareció que iba a ser mucho para empezar”, reconoció. ¿Y por qué en Salta? “Leí muchas novelas románticas y todas eran de Estados Unidos o Europa, pero nadie hizo una de acá. Las historias de Salta están reflejadas en el niño de La Puna, en una llama o empanadas”.

Tras dejar de lado su primer proyecto, no fue Géminis el que siguió: “El segundo iba a ser más corto y se trataba de un drama, del crecimiento de un personaje que se enfrenta a verdades propias. Sin embargo a principios de la pandemia, apareció un concurso que te aceptaban proyectos que tengan que ver con el COVID-19”, dijo Ivo, quien reconoce haber hecho "varios cursos de escritura creativa. Al último ya no me anotaba, iba al curso y la profesora me tenía de adjunto. Me gusta mucho el cine y analizar las historias".

Anotarse en el concurso le sirvió para arrancar con el tercer proyecto que pudo imprimir, pese a no ganarlo. "Me anoté dos o tres veces en el concurso, no quedé en ninguno, pero aproveché cada instancia para avanzar y se generó la inercia de escribir".

"Hace cinco años lo empecé, en concreto desde agosto de 2022 hasta hoy. Si bien en enero de 2024 terminé el primer borrador, lo mandé a registrar el 6 de agosto de 2024 y el primero de agosto de este año fue impreso".

¿Qué harías si encontraras tu celular del futuro?, es lo que le ocurre a Milo, el personaje principal de "Géminis".

La historia de Milo y Sofía

A través del concurso nació Géminis. “Trata sobre un adolescente salteño que se llama Milo y encuentra su celular del futuro. Este se intercambia correos con Sofía durante la pandemia. Ellos van actuando en pos de la información de lo que les va a pasar, pero tienen perspectivas muy distintas, a través de informaciones muy sensibles. Ella quiere hacer que su vida sea la más perfecta posible y él no”.

La novela romántica tiene nada menos que 580 páginas y fue editada e impresa por “Tinta Libre”.

“Fui en mayo del año pasado a la Feria del Libro y saqué algunos contactos de editoriales que me encantaban. En seis meses mandé a doce editoriales y no hubo respuestas, porque el mundo de los libros está muy complicado”, comentó.

¿Dónde se puede conseguir? “A través de la página de Tinta Libre y pueden buscar el link en mis redes sociales”, cerró.