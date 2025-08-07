Brasil lanzó programa para repatriados

El Gobierno de Brasil lanzó ayer el programa "Aquí es Brasil", cuyo objetivo es ofrecer una respuesta coordinada, integral y humanizada a las necesidades de los brasileños repatriados o deportados en situación de vulnerabilidad. "El programa es una respuesta articulada y humanizada a la deportación y repatriación forzada de brasileños en el extranjero, y fortalece el compromiso del Estado con la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas retornadas", afirmó el Gobierno en un comunicado.

"Las operaciones de acogida humanitaria buscan ofrecer una solución coordinada e integral a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los brasileños repatriados", agregó. La iniciativa ofrece atención psicosocial, asistencia médica, alojamiento, alimentación, transporte y regularización de documentos, desde el desembarque hasta la reintegración.

Según datos oficiales, desde febrero, Brasil recibió a más de 1.200 repatriados en operaciones organizadas por el Gobierno federal de brasileños en situación de vulnerabilidad en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Los datos hasta el último vuelo del 25 de julio, muestran que del total de repatriados (1.223), 949 eran hombres, 220 mujeres y 54 no informaron su género.