Jornada de prevención y la lucha contra las adicciones

La Secretaría de Seguridad, mediante la Dirección General de Prevención de Drogas, realizó una jornada destinada a fortalecer la prevención y la lucha contra el consumo problemático de sustancias psicoactivas.

Los equipos capacitadores abordaron temas como la prevención de las adicciones para promover la intervención temprana en los grupos de mayor riesgo, junto a los alumnos de 4° a 7° grado. Mediante estrategias adaptadas para los alumnos primarios se trabajó sobre los conceptos fundamentales para comprender y gestionar la adicción, como generar ayuda a las personas e identificar sus comportamientos y respuestas emocionales, entre otros temas. Las actividades tuvieron lugar en la Escuela 4319 Marcos Sastre, ubicada en Los Álamos de Cerrillos, donde las acciones se desarrollaron en las aulas de la institución escolar. Participaron más de 130 niños junto a docentes y personal directivo.

Por último, se remarca que, aquellas instituciones que deseen brindar talleres sobre las mismas temáticas en las escuelas primarias y secundarias, pueden comunicarse a través del correo http://[email protected] o dirigirse a Balcarce 388. Participaron por el equipo de Capacitadores, Mariana Rosa, y Maria Eugenia Hernandez junto a docentes y personal de la institución escolar.

Proteger a los niños

Mediante el equipo de formadores de la Dirección General de Prevención de Drogas se realizó este valioso espacio de diálogo para la concientización con escolares y docentes.

Los padres también pueden ayudar a proteger a sus hijos del consumo de drogas facilitándoles información sobre ellas antes de que se encuentren en situaciones peligrosas.