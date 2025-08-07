Milei cerró las secretarias de Industria y Comercio, y Pyme

El presidente Javier Milei cerró la Secretaría de Industria y Comercio y la Secretaría Pyme y las funciones pasarán al ámbito del Ministerio de Economía. "Las funciones de la Secretaría de Industria y Comercio y de la Secretaría Pyme, Emprendedores y Economía del Conocimiento pasarán a ser absorbidas por la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía", señaló un parte oficial del Palacio de Hacienda. El comunicado agrega que "mientras continúa el proceso de optimización de la estructura con el fin de volver más eficiente su funcionamiento, las Subsecretarías permanecerán en funciones, reportando al Secretario Coordinador, Pablo Lavigne".

"En este marco, los equipos de las Secretarías continuarán trabajando y los programas seguirán vigentes", se afirmó. Según la información oficial, "el 14 de este mes será el último día en funciones del Secretario de Industria y Comercio, Esteban Marzorati, y del Secretario Pyme, Emprendedores y Economía del Conocimiento, Marcos Ayerra. Ambos decidieron dejar sus funciones motivados por temas personales y nuevos desafíos profesionales".

"La Secretaria fue una herramienta muy útil para el sector, ahora estaba sin recursos y eso hacia que no pudiera ser operativa y cumplir el objetivo por el cual se creó", señaló Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA). El dirigente dijo que "financiamiento blando no teníamos, se suspendieron los programas de capacitación y las herramientas que contaba; quedó todo nulo". En tanto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó "su preocupación ante el anuncio.