Tragedia en Cofruthos: Dolor por la puestera fallecida y aclaración de lo sucedido de parte de Cofruthos

Una profunda tristeza envolvió al Mercado Cofruthos el miércoles por la mañana, luego de que una de sus puesteras más queridas falleciera de forma repentina tras sufrir unas descompensación. La mujer, de poco más de 70 años, era una figura reconocida en los pasillos del centro de comercialización de frutas y verduras de la capital salteña.

Juan Chicho Russo, presidente de Cofruthos, brindó su testimonio a El Tribuno y detalló los momentos previos y posteriores al deceso. Según explicó, la mujer comenzó a sentirse mal mientras se dirigía hacia uno de los baños del predio. Al percatarse de su estado, fue asistida de inmediato por personal del lugar y trasladada al Centro de Salud que funciona dentro del mismo predio.

“La sala está abierta todos los días desde las 6 hasta las 14. No solo para puesteros y clientes, sino para toda la comunidad”, señaló Russo, en respuesta a los cuestionamientos que circularon en los medios.

En la unidad sanitaria fue atendida por un médico y una enfermera, quienes lograron estabilizarla. Poco después, llegó su hija -también puestera y asociada al mercado- y pudo hablar con ella. “¿Cómo estás?”, le preguntó. “*Estoy perfecta”, le respondió la mujer, que había sufrido un pico de presión alta según constató el médico en el lugar, informó Russo.

Una vez que se sintió en condiciones, la puestera decidió continuar con su jornada laboral. Sin embargo, al momento de retirarse del consultorio volvió a descompensarse, esta vez con mayor gravedad.

Según relató Russo, el equipo médico del centro la asistió inmediatamente. Además, ya se había activado el pedido de ambulancias: una del Samec y otra de una empresa privada contratada por Cofruthos. Ambas llegaron al lugar, y los profesionales de la salud intentaron reanimarla, pero sus esfuerzos fueron en vano.

"Nos dolió a todos en el alma este fallecimiento”, expresó visiblemente consternado el presidente del mercado. “Puedo asegurar que de parte nuestra se hizo todo lo humanamente posible”.

La noticia generó consternación entre puesteros, clientes y trabajadores del mercado. La mujer era una referente con muchos años de trayectoria y su puesto era gestionado por su familia desde hace décadas.

En medio de la conmoción, la familia de la víctima agradeció al personal de salud y a las autoridades del mercado por la atención brindada. Russo remarcó que las versiones difundidas por algunos medios no reflejan lo que realmente sucedió, y pidió respeto por la memoria de la fallecida y por sus allegados.

“La hija nos agradeció personalmente por el esfuerzo de los médicos. Lo que se dijo en algunos medios no fue así. La familia sabe que se hizo todo lo posible”, concluyó.



