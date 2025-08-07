El clima en Salta: llegó el frío ¿para quedarse? Cuándo volverá a salir el sol

Este jueves bajó considerablemente la temperatura y el frío volvió a apoderarse de la capital salteña y alrededores, como así también la lluvia en algunos sectores. La máxima de la jornada fue de 15,3º y la mínima de 7º. ¿Hasta cuándo estará nublado? Esto es lo que dijo el meteórologo Edgardo Escobar a El Tribuno.

Para este viernes se espera una máxima de solo 10º "y una mínima de 7º, con probabilidad de precipitaciones y cielo mayormente nublado".

El sábado habrá una leve mejora "con una máxima de 15º, aunque la mínima podría ser de -1º a 3º. Si se mantiene sin nubosidad va a estar helado", dijo el especialista.

Para el domingo, en tanto, la temperatura continuará mejorando con una máxima de 19º y una mínima de 2º, con cielo parcialmente nublado.

Sigue en ascenso

Finalmente a partir del lunes la temperatura máxima superará la barrera de los 20º: "Se espera una máxima de 23º y una mínima de 3º y habrá poca nubosidad en el cielo".

El martes seguirá el buen tiempo con una máxima de hasta 24º y una mínima entre 6º y 7º.