San Lorenzo vs. Vélez EN VIVO: el ciclón pasa al frente en el clásico

San Lorenzo, en medio de una crisis deportiva e institucional que tiene como protagonista a su expresidente Marcelo Tinelli (quien demandó al club con una cifra millonaria), ya juega uno de los partidos más importantes del torneo Clausura: ante Vélez y por la cuarta fecha de la competencia. El encuentro se disputa en el Nuevo Gasómetro.
El ciclón gana 1 a 0 con el tanto de Alexis Cuello a los 28 minutos del primer tiempo.
- Torneo Clausura.
- Fecha 4.
- San Lorenzo - Vélez.
- Estadio: Nuevo Gasómetro.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Juan Pafundi.