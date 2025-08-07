¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
7 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Tenis
Orán
Franja de Gaza
Autos de Colección
Horror en Jujuy
estafa $LIBRA
El clima en Salta
Torneo Clausura
San Lorenzo
Wanda Nara
Tenis
Orán
Franja de Gaza
Autos de Colección
Horror en Jujuy
estafa $LIBRA
El clima en Salta
Torneo Clausura
San Lorenzo
Wanda Nara

DÓLAR OFICIAL

$1340.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

San Lorenzo vs. Vélez EN VIVO: el ciclón pasa al frente en el clásico

El equipo azulgrana gana 1 a 0 con el tanto de Alexis Cuello a los 28 minutos del primer tiempo.
Jueves, 07 de agosto de 2025 18:53
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

San Lorenzo, en medio de una crisis deportiva e institucional que tiene como protagonista a su expresidente Marcelo Tinelli (quien demandó al club con una cifra millonaria), ya juega uno de los partidos más importantes del torneo Clausura: ante Vélez y por la cuarta fecha de la competencia. El encuentro se disputa en el Nuevo Gasómetro.

El ciclón gana 1 a 0 con el tanto de Alexis Cuello a los 28 minutos del primer tiempo.

 

 

 

  • Torneo Clausura.
  • Fecha 4.
  • San Lorenzo - Vélez.
  • Estadio: Nuevo Gasómetro.
  • Árbitro: Facundo Tello.
  • VAR: Juan Pafundi.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD